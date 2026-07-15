Počasí: Bouřky se objeví i v dalších dnech, o víkendu dorazí tropy

Vysoká oblačnost a bouřky budou pokračovat až do konce pracovního týdne, kdy dorazí tropické teploty. Ty se ale dlouho neudrží a během víkendu se opět ochladí.
Během středy bude zejména v dopoledních hodinách v severovýchodní polovině území oblačno až zataženo s občasným deštěm, přeháňkami a místy i ojediněle silnými bouřkami. Na zbytku území převládne oblačno až polojasno, přičemž odpoledne se přechodně místy objeví přeháňky nebo i intenzivní bouřky. Maximální teploty vystoupají na 23 až 28 °C, na severu se udrží kolem 21 °C a na horách v tisíci metrech naměříme kolem 17 °C, na Šumavě až 20 °C. Slabý proměnlivý vítr se během dne změní na severní až severovýchodní o rychlosti do 4 m/s, který v bouřkách přechodně zesílí.
Bouřky budou ojediněle, ale intenzivní, a vyskytnou se dopoledne hlavně v severovýchodní polovině území a odpoledne se přechodně mohou objevit i jinde. Předpokládané množství srážek se pohybuje mezi 0 až 10 mm, v bouřkách ojediněle kolem 25 mm a dopoledne na severovýchodě může spadnout i více. Tlak vzduchu bude slabě stoupat a odpoledne zůstane na setrvalém stavu. Rozptylové podmínky by měly být po většinu dne dobré.
Ve čtvrtek se srážky přesunou spíše do horských oblastí. Obloha bude polojasná až oblačná, přičemž ráno se mohou lokálně tvořit mlhy. Přeháňky nebo bouřky se objeví pouze ojediněle, s větší pravděpodobností odpoledne na horách. Nejnižší noční teploty klesnou na 16 až 12 °C, na Moravě a ve Slezsku bude tepleji, mezi 19 až 15 °C. Přes den teploty vyšplhají na 25 až 29 °C, na jižní Moravě mohou dosáhnout až 31 °C při slabém proměnlivém větru do 4 m/s.
V pátek dorazí od západu déšť a bouřky. Zpočátku bude polojasno až oblačno, během dne však začne od západu přibývat oblačnost. Na většině území se pak očekává občasný déšť nebo přeháňky, místy se přidají i silné bouřky s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Noční minima se udrží mezi 19 až 14 °C. Přes den naměříme 26 až 31 °C, na jižní Moravě teploměry ukážou až tropických 35 °C. Slabý proměnlivý vítr se během dne změní na mírný jihozápadní o rychlosti 2 až 6 m/s, který v bouřkách přechodně zesílí.
V sobotu se bude oblačnost během dne měnit a místy zaprší. Převážně oblačnou oblohu doprovodí místní občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle se vyskytnou i bouřky. V noci teploty klesnou na 20 až 15 °C. Přes den se nejvyšší teploty budou pohybovat mezi 22 až 27 °C, na jižní Moravě vyšplhají k 29 °C. Mírný západní až severozápadní vítr bude foukat rychlostí 3 až 7 m/s a večer začne slábnout.
V neděli bude polojasno, přechodně až oblačno či zataženo. Místy se opět setkáme s přeháňkami a ojediněle může zabouřit. V noci teploty sestoupí na 17 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 19 až 24 °C, přičemž na jižní Moravě může být až 26 °C. Vát bude slabý, během dne mírný severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s.
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Zdroj: Libor Novák