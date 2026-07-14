Platba za proplutí Hormuzským průlivem? Trumpův poplatek budí vášně, nikdo netuší, jak a z čeho se má počítat

Od vypuknutí americko-izraelské války s Íránem požadují přepravní společnosti zvýšenou ochranu pro svá plavidla proplouvající Hormuzským průlivem. Tuto klíčovou obchodní trasu v současnosti kontroluje Írán. Americký prezident Donald Trump nyní prohlásil, že Spojené státy jsou schopny takovou bezpečnost zajistit. Jako protislužbu však požaduje poplatek ve výši dvaceti procent z nákladu přepravovaného touto vodní cestou.
Trump svůj záměr oznámil v pondělním příspěvku na sociální síti Truth Social. Uvedl v něm, že Spojené státy budou od této chvíle známé jako ochránce Hormuzského průlivu. Z důvodu spravedlnosti by však měly dostat kompenzaci ve výši dvaceti procent ze všeho přepravovaného nákladu. Tyto prostředky mají pokrýt veškeré náklady nutné k zajištění bezpečnosti v této vysoce nestabilní části světa.
Tento prezidentský návrh ovšem okamžitě vyvolal řadu otázek ohledně jeho proveditelnosti a legálnosti. Podle Johna McCowna z institutu Center for Maritime Strategy je pro přepravce klíčové nejprve znát přesnou výši nákladů, aby mohli vůbec posoudit, zda o takovou službu stojí. Z Trumpova vyjádření přitom vůbec není jasné, jakým způsobem by se měl tento poplatek vypočítávat. Bílý dům na žádosti o upřesnění těchto detailů pro CNN nereagoval.
McCown poukazuje na to, zda by šlo o pětinu celkových amerických nákladů na blokádu rozpočítanou mezi lodě. Další variantou by mohlo být placení dvaceti procent z nákladů, které americkému námořnictvu vzniknou při přímém doprovodu plavidel. Poplatek by se mohl vyměřovat také jako pětina z celkové hodnoty přepravovaného zboží. Bývalý šéf logistické firmy však upozorňuje, že výsledná částka bude pravděpodobně tak vysoká, že ji nikdo nebude ochoten zaplatit.
Standardně totiž odesílatelé platí dopravcům poplatky ve výši pouhých dvou až tří procent z hodnoty přepravovaného zboží. Desetinásobně vyšší poplatek, který navrhuje americký prezident, by tak byl pro většinu přepravců naprosto neúnosný. Rozhodující slovo v celé věci by však mohly mít samotné pojišťovny. Ty mohou odmítnout pojistit lodě proplouvající Hormuzským průlivem, pokud vyhodnotí tamní bezpečnostní rizika jako příliš vysoká, a to bez ohledu na ochotu majitelů platit za americkou ochranu.
Z hlediska mezinárodního práva je situace rovněž komplikovaná, neboť Hormuzský průliv je mezinárodní vodní cestou se zaručeným právem na svobodné proplutí. Írán sice v minulosti uplatňoval poplatky za služby, ty však v současnosti zavedeny nejsou. James Kraska z americké Naval War College vysvětluje, že povinné mýtné není v mezinárodních vodách povoleno. Trumpův návrh si však vykládá tak, že USA nabídnou dobrovolný doprovod konvojů za stanovenou cenu.
Tento dobrovolný model by podle Krasky byl v souladu s mezinárodním právem, protože by se přepravci sami rozhodovali, zda si ochranu zaplatí. Přesto Kraska dodává, že i když je takový postup legální, nemusí být nutně doporučeníhodný. Analytik Bjorn Vang Jensen ze společnosti Xeneta připomněl, že podobná situace nastala naposledy mezi patnáctým a devatenáctým stoletím, kdy Dánsko vybíralo poplatky za průjezd průlivem Öresund na základě hodnoty nákladu. Tuto dánskou praxi tehdy paradoxně ukončil právě americký zásah.
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Zdroj: Libor Novák