Macinka se zastal Turka. Určitě ho nepotopím, vzkázal šéf Motoristů

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) se zastal poslance a vládního zmocněnce Filipa Turka, jenž čelí rostoucímu tlaku kvůli pondělní dopravní nehodě v centru Prahy. Macinka podle svých slov stojí za Turkem a hodlá za něj bojovat.
Macinka ve vysílání XTV uvedl, že Turkovi drží palce. "Stojím za ním, určitě ho podporuji a určitě ho nikdy nepotopím nebo se ho nevzdám," řekl vicepremiér a kritiku stranického kolegy označil za nepřiměřenou.
"Budu za něj samozřejmě bojovat, protože to, co se děje Filipu Turkovi v posledním roce nebo dvou, to je brutální nehoráznost. Je to jen a jen ukázka toho, jak obrovský strach z něho mají," konstatoval šéf české diplomacie.
"Určitě si nebudu hrát na žádného dopravního experta ani lidového soudce, který by se zrovna teď připojil k tomu, že Filip Turek dostal za uplynulých dvanáct hodin asi 16 doživotních trestů, tři podmíněné tresty smrti a šest oprátek," zmínil ministr zahraničí. "Já mu žádnou další oprátku přidávat nebudu. Já budu ten, který bude tu oprátku na tajňáka odřezávat dřív, než ho na ni pověsí," dodal.
Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý řekl, že Turek by měl převzít odpovědnost a rezignovat na funkci vládního zmocněnce, pokud pondělní nehodu opravdu zavinil. Turek dal prozatím funkci k dispozici po dobu, kdy bude probíhat policejní vyšetřování. Pokud se jeho vina potvrdí, hodlá úplně rezignovat.
Dramaticky vyhlížející nehoda se stala v pondělí po poledni na křižovatce na pražské magistrále u stanice metra I. P. Pavlova. Turkovo vozidlo se střetlo s nemocničním vozidlem, které se po nárazu převrátilo. Podle zveřejněných záběrů jel poslanec přes křižovatku rovně, přestože byl v odbočovacím pruhu.
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Zdroj: Libor Novák