Turek dočasně rezignoval na post vládního zmocněnce

Poslanec za Motoristy Filip Turek se rozhodl dočasně uvolnit post vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Tento krok oznámil prostřednictvím sociálních sítí Instagram a Facebook v reakci na svou nedávnou dopravní nehodu v centru Prahy. Funkci odmítá vykonávat do té doby, než policie oficiálně určí, kdo kolizi zavinil.
Čestný prezident Motoristů zdůraznil, že bude plně respektovat výsledky policejního vyšetřování. Pokud strážci zákona označí za viníka nehody jeho, na pozici vládního zmocněnce definitivně rezignuje. Do té doby chce vyčkat na oficiální závěry vyšetřovatelů, které podle něj jednoznačně ukážou, jak se celá situace odehrála.
K nehodě došlo poblíž frekventované křižovatky u stanice metra I. P. Pavlova, kterou politik označil za jedno z nejhorších míst v Praze, kde dochází k desítkám střetů. Turek deklaroval, že do křižovatky vjížděl na zelenou signální svítilnu. Jeho vůz se střetl s nemocničním automobilem, který převážel biologický materiál se zapnutou sirénou i majáky a po nárazu skončil na střeše.
Zároveň se ohradil proti tvrzení některých médií, která ho okamžitě označila za viníka incidentu. Upřesnil také, že hned po střetu spěchal zkontrolovat stav druhého řidiče. S tímto mužem je podle svých slov v kontaktu a potvrdil, že byl již propuštěn z nemocnice do domácího ošetření.
Turek rovněž reagoval na kritiku ze strany opozičních politiků, kteří ho vyzývali k okamžitému odchodu z veřejných funkcí. Odmítl nařčení, že se chová jako papaláš a nevyvozuje ze svého jednání odpovědnost. Podotkl, že na rozdíl od vládních představitelů nevyužívá služební vůz s řidičem hrazený z peněz daňových poplatníků.
K celé záležitosti se velmi kriticky vyjádřil také premiér Andrej Babiš. Ten pro idnes.cz zdůraznil, že policie musí celou událost co nejrychleji vyšetřit. Babiš již o situaci hovořil s ministrem Petrem Macinkou a sdělil mu, že pokud se nehoda stala tak, jak ukazují záběry, měl by Turek vyvodit osobní odpovědnost. Podle předsedy vlády by měl v takovém případě rezignovat na post vládního zmocněnce, neboť chybělo jen málo k mnohem větší tragédii.
„Policie by to měla rychle vyšetřit. Mluvil jsem s panem Macinkou a řekl jsem mu, že pokud ta situace proběhla tak, jak to z těch záběrů vypadá, měl by pan Turek převzít odpovědnost a rezignovat na pozici zmocněnce. Nebylo daleko od mnohem větší tragédie,“ řekl Babiš serveru.
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Zdroj: Libor Novák