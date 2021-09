Papež František odletěl ze Slovenska zpět do Vatikánu

Se slovenskou prezidentkou papež před odletem ještě krátce promluvil v letištním salonku. Čaputová jej pak doprovodila po červeném koberci až k letadlu. Před nástupem do stroje italské letecké společnosti Alitalia si František podal ruku s církevními představiteli, premiérem Eduardem Hegerem a předsedou parlamentu Borisem Kollárem. Na palubě stroje doprovázejí nejvyššího představitele katolické církve novináři. Let do Říma potrvá asi dvě hodiny.

Při dnešní mši v Šaštíně na západě Slovenska poblíž hranic s Českou republikou vyzval papež k dialogu a solidárnosti. Bohoslužby u příležitosti svátku slovenské patronky Panny Marie Sedmibolestné, kterou vyvrcholila jeho čtyřdenní návštěva, se zúčastnilo několik desítek tisíc lidí. František v kázání nabádal věřící, aby vedli rozhovor s lidmi s odlišnými postoji a soucítili s lidmi v nouzi. Kněžím vzkázal, aby měli kratší a srozumitelnější kázání.

V pondělí se kromě jiného František setkal s vrcholnými politiky země, s představiteli církve a na schůzce se zástupci židovské komunity odsoudil antisemitismus. V úterý se papež vyslovil proti diskriminaci Romů a hovořil o nutnosti integrace této menšiny. Učinil tak při návštěvě největšího romského sídliště na Slovensku Luníku IX na okraji Košic. Promluvil také k mladým lidem na košickém víceúčelovém stadionu.

Zájem veřejnosti o účast na akcích s papežem zaostal za původními očekáváními, patrně kvůli šíření koronavirové infekce a epidemickým omezením. Celkově se na veřejné události s Františkem na Slovensku přihlásilo přes 100.000 lidí. Papež naposledy na Slovensko zavítal v roce 2003, tehdy jím byl Jan Pavel II. Před příjezdem na Slovensko František strávil den a půl také v Maďarsku.