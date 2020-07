Petiční výbor požaduje vyřešení sporu o důl Turów do 6 měsíců

„Na celé situaci je nejhorší fakt, že se s námi polská strana vůbec nechce bavit. Vydali rozhodnutí podle svých zákonů a vůbec nepřipustili jakékoliv další připomínky. Těžba tak jede dál a místní používají na praní vodu z potoka nebo jezdí 20 kilometrů za příbuznými. Až tak zoufalá tu je situace nyní. Co teprve, až bude důl už jen kilometr od nejbližší české vesnice a bude sahat 330 metrů pod zem?“ komentuje situaci Štěpán Matek (KDU-ČSL), který kandiduje do zastupitelstva Libereckého kraje.

„Polsko mám velmi rád a dlouhodobě se zasazuji o posílení vzájemných vztahů, v tomto případě mě ale svou nekomunikací neskutečně zklamali a ani nedali jinou možnost, než abychom věc probrali i na půdě Evropského parlamentu,“ říká europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který inicioval dopis předsedovi Parlamentu Davidu Sassolimu, aby požádal o jeho zásah ve prospěch postižených lidí. Svůj pohled přednesl osobně na jednání petičního výboru.

„Výbor se podobně jako předseda europarlamentu Sassoli postavil na naši stranu. Komise proto nyní musí situaci co nejrychleji řešit a dokud nenabídne Česku a Polsku konkrétní řešení, budeme ještě prosazovat pozastavení těžby,“ doplňuje Zdechovský s tím, že nejpozději by měla Komise reagovat do 6 měsíců.

Ve hře je předně podání žaloby na Polsko pro nesplnění povinností, protože kromě nepřipuštění námitek české strany neprovedli správně ani studii dopadů rozšíření dolu na životní prostředí.