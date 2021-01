Polsko chce trestat Facebook či Twitter, chystá k tomu zákon

Experti podle opozičního tisku mají pochyby, zda by nový polský zákon mohl být něčím více než jen politickým gestem.

Chystaný zákon o svobodě slova na internetu počítá podle listu Gazeta Wyborcza se vznikem rady, která by mohla nařídit sociálním médiím obnovit odstraněný obsah, pokud je v souladu s polskými zákony. Mohla by také udělovat pokuty sahající od 50.000 po 50 milionů zlotých (asi od 288.000 po 288 milionů Kč), uvedl před novináři ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro. Pět členů rady by volili poslanci třípětinovou většinou na šest let.

"Svoboda slova a svobodná debata je podstatou demokracie," prohlásil Ziobro. Stát podle něj musí zajistit polským občanům na internetu a v globálních sociálních sítích základní práva a svobody zaručené polskou ústavou. K tomu je nezbytný právní rámec, který umožní vynutit si respektování polského práva i globálními hráči. V současnosti to podle ministra není možné a sama sociální média svévolně a arbitrárně rozhodují, co budou cenzurovat, co odstraní a jaké účty zablokují.

Rada by posuzovala odvolání uživatelů ohledně rozhodnutí sociálních sítí. Na rozhodnutí by měla mít sedm dnů. Proti jejímu rozhodnutí bude možné odvolat se ke správnímu soudu. Provozovatelé sociálních sítí budou mít povinnost ustavit v Polsku své zástupce zplnomocněné k jednání s radou a soudy.

Podobná pravidla podle polského ministerstva již platí v Německu a Francii. Návrhem by se vláda měla zabývat v příštích dnech.

Gazeta Wyborcza upozornila, že kvůli návrhu může vypuknout konflikt ve vládě, jejíž premiér Mateusz Morawiecki již dal najevo, že by si přál, aby se svobodou slova v sociálních médiích zabývala Evropská unie.

Experti podle opozičního deníku pochybují, že by bylo možné vymáhat polské předpisy od firem sídlících ve Spojených státech. Například společnost Facebook má v Polsku jen pobočku, která se stará výlučně o marketing. V Německu má Facebook mnohem větší zastoupení, které má částečně na starosti i moderování obsahu a správu údajů německých občanů.

Přijetí polského zákona za takové situace by představovalo jen politické gesto, a ne zavedení reálného mechanismu, tvrdí podle deníku i nejmenovaný zdroj blízký Morawieckého vládě. Ziobro a jeho strana prý ve skutečnosti chtějí chránit přístup ke svým voličům poté, co přišli o prostor v provládní televizi TVP, a Facebook a Twitter představují nástroje k oslovení přívrženců krajní pravice.

Morawiecki tento týden kritizoval "korektnost" amerických internetových gigantů, kteří zakázali končícímu prezidentovi Donaldu Trumpovi vyjadřovat se na jejich sociálních sítích. Premiér slíbil, že bude bojovat za to, aby EU přijala právní normy chránící svobodu slova na těchto sítích.

Vyloučení prezidenta Trumpa ze sociálních médií vyvolalo i jinde v Evropě jisté obavy. Německá kancléřka Angela Merkelová to označila za "problematické". Mnoho vlád požaduje větší regulaci amerických internetových gigantů, obviňovaných z příliš velké moci, dodala AFP.