Pompeo pokračuje v evropském turné, jedná v Rakousku

Šéf americké diplomacie bude v Rakousku jednat hlavně o obchodních vztazích či sporných otázkách, jako je chystaný plynovod Nord Stream 2 a výstavba mobilní sítě 5G. Spojené státy chtějí dosáhnout toho, aby z ní Rakousko vyloučilo čínskou firmu Huawei.

Na jednání s ministrem zahraničí Alexanderem Schallenbergem nejspíš bude řeč také o situaci v Bělorusku, kde po nedělních prezidentských volbách vypukly protesty. Schallenberg dnes podpořil výzvy některých dalších zemí, aby Evropská unie uvalila na Minsk cílené sankce.

Important discussion with Austrian Minister Blümel, Ambassador Traina, and Austrian business representatives. Grateful for our business ties and the Austrian companies that invest in America, contributing to our shared economic prosperity. pic.twitter.com/o2ntOG5s4p