Proces s Kotlebou se patrně prodlouží, šéf LSNS namítl podjatost soudkyně

Podávání námitek týkajících se možné podjatosti soudce není na Slovensku zcela neobvyklé. Podle právníků obžalovaní či jejich advokáti tuto možnost využívají i ve snaze zdržovat průběh procesu. Kotleba námitku vůči soudkyni Ruženě Sabové zdůvodnil tím, že soudkyně podle něj umožňuje selektivní vykonávání důkazů a komunikovala se znalcem ohledně doplnění jeho posudku.

Soudkyně, která je také předsedkyní senátu v případu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky, svou komunikaci se znalcem přečetla. Vyplynulo z ní, že pouze požadovala doplnit přílohy k jeho posudku.

Sabová pak námitku odmítla. Vzhledem k tomu, že Kotleba vůči jejímu rozhodnutí podal stížnost, bude o věci rozhodovat nejvyšší soud. Do jeho rozhodnutí může Sabová na probíhajícím líčení nechat projednat pouze dříve nařízené důkazy, jako například uskutečnit výslech již předvolaných svědků, a nesmí vynést verdikt.

Prokuratura obžalovala Kotlebu za to, že v roce 2017 na střední škole v Banské Bystrici předal před téměř 400 pozvanými hosty třem rodinám finanční dar prostřednictvím symbolických šeků. Každý byl na částku 1488 eur (39.600 korun). Čísla 14 a 88 jsou podle vyšetřovatelů známá a používaná v extremistické symbolice; tento výklad potvrdil u soudu i znalec. Dar byl předán v den výročí válečného slovenského státu. Tehdejší Slovenská republika, ke které se LSNS hlásí, byla spjata s nacistickým Německem.

Sabová po zahájení procesu s Kotlebou dříve v tomto roce oznámila, že obžalobu bude možná posuzovat podle přísnějšího ustanovení trestního zákona, než navrhovala prokuratura. To by znamenalo, že Kotlebovi by v případě uznání viny hrozilo až osmileté vězení a přišel by o mandát poslance. Kotleba se dříve u soudu bránil tím, že vyšetřovatel částku na šecích účelově rozdělil na číslice 14 a 88. Obžalobu v jeho případu projednává Specializovaný trestní soud, který se na Slovensku zabývá nejzávažnějšími kriminálními případy a také extrémistickými trestnými činy.