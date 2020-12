Průzkum: Dvě třetiny Němců se chtějí nechat očkovat proti koronaviru

O očkování projevily zájem přibližně dvě třetiny Němců, vyplývá z průzkumu YouGov zadaného agenturou DPA. Třetina lidí, přesně 32 procent, chce být očkována co nejdříve. Dalších 33 procent o vakcínu také stojí, ale chtějí počkat na případné nežádoucí účinky u prvních očkovaných. Pětina Němců očkování odmítá, 16 procent ještě není rozhodnuto.

zdroj: YouTube

Očkování v Německu má začít v neděli, vakcíny od společností Pfizer a BioNTech byly rozvezeny na 27 míst v zemi, odtud budou distribuovány do očkovacích center a mobilním týmům. Přednost při očkování dostanou lidé nad 80 let, zdravotní sestry a zaměstnanci nemocnic. S pořadím při očkování souhlasí i Christian Lindner, ale chtěl by do aplikace vakcíny zapojit širší síť lékařů a nejdůležitějším požadavkem je podle něj skutečné fyzické zajištění dostatečného počtu dávek vakcíny a rychlost celé akce. Proočkovanost obyvatelstva je "klíčem k další normalizaci života," cituje Lindnera DPA.

Spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn dnes na tiskové konferenci uvedl, že Německo na očkování připravené je. "Tato vakcína je hlavním klíčem k poražení pandemie. Je to klíč k návratu k našim životům tak, jak jsme je znali. (...) Podzim a zima a také Vánoce nadcházejícího roku by už neměly být ve znamení epidemie," slíbil Němcům Spahn.

Heute werden die ersten Impfdosen gegen das #Corona-Virus an die Bundesländer ausgeliefert. Dieser #Impfstoff ist der Schlüssel dafür, dass wir unser Leben zurückbekommen können. #EUvaccinationdays (1/4) — Jens Spahn (@jensspahn) December 26, 2020

Do konce března by mělo mít Německo k dispozici 11 až 12 milionů dávek vakcíny. Vzhledem k tomu, že přípravek musí být podáván dvakrát, bude toto množství dostatečné pro přibližně 5,5 až 6 milionů lidí. Ministr Jens Spahn očekává, že do léta bude moci nabídnout očkování všem občanům Německa - za předpokladu, že budou schváleny další přípravky. Kromě vakcíny od společnosti BioNTech a jejího amerického partnera Pfizer je v současnosti ve hře také lék od americké společnosti Moderna, píše DPA.

Počet potvrzených případů koronavirové nákazy v Německu se za posledních 24 hodin zvýšil o 14.455. Aktuální údaje dnes ráno zveřejnil Institut Roberta Kocha (RKI), který dohromady eviduje 1,627.103 infikovaných. Jeho statistiky uvádějí také dohromady 29.422 souvisejících úmrtí, což je o 240 více než o den dříve.