Rakousko zavádí roušky povinně, kancléř Kurz dal za příklad Česko

Omezení pohybu by mělo platit v Rakousku do konce dubna. Už v úterý po Velikonocích by se měly otevřít menší obchody s prodejní plochou do 400 metrů čtverečních, zahradnictví a obchody s potřebami pro kutily. Větší obchody, nákupní centra a také kadeřnictví by se měly otevřít 1. května. Hotely, restaurace a další provozovny služeb by se podle Kurze mohly začít postupně otevírat od poloviny května.

Zda dnes představený plán bude skutečně moci začít platit a Rakousko po Velikonocích "vstane z mrtvých", bude podle kancléře do velké míry záležet na tom, jak se budou lidé chovat o Velikonocích. "Dodržujte dál opatření," vyzval Rakušany premiér, který promlouval zpoza průhledné bariéry. "Neslavte (Velikonoce) spolu s příbuznými, s rodinou, s kamarády," vyzval také Kurz podle serveru oe24.at. Strávit by lidé měli sváteční víkend jen s těmi, s nimiž sdílejí společnou domácnost.

Až do konce června se v Rakousku nebudou konat žádné veřejné akce. Jestli budou možné akce s větším počtem účastníků uspořádat alespoň v létě, se podle Kurze rozhodne až na konci dubna.

Žáci rakouských základních a středních škol zůstanou podle vládního plánu doma přinejmenším do poloviny května. Na rozdíl od některých jiných evropských zemí nechce vláda rušit maturity ani učňovské zkoušky. Vysokoškoláci do konce letního semestru už ale na univerzity nepůjdou. Výuka se bude dál konat on-line, zkoušky by se ovšem podle Kurze "měly pokud možno konat".

Opatřením, které rakouská vláda hodlá naopak zpřísnit, je zakrývání obličeje na veřejnosti. Ode dneška platí povinnost nošení roušek či jiných ochranných pomůcek při nákupu v obchodech, které jsou otevřené. Od příštího týdne bude povinné zakrývat si nos a ústa v hromadné dopravě. Na dotaz, zda nebudou mít Rakušané problém si roušky opatřit, dal kancléř Kurz za příklad Česko, které to podle něj zvládlo. Lidé mohou používat i šály, šátky či podomácku vyrobené roušky, zdůraznil kancléř.

V Rakousku se k dnešnímu dni potvrdilo 12.058 případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Nejvíce ve spolkových zemích Tyrolsko, které hraničí s Itálií, Horní Rakousy a Dolní Rakousy, které obě sousedí s Českem. Nemoci covid-19 podlehlo 220 lidí. Více než 3400 pacientů se uzdravilo.