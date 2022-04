Rusko by mohlo napadnout Finsko stejně jako Ukrajinu, varoval Zelenskyj

"Víte, že pokud ruská armáda dostane rozkaz k invazi do vaší země, udělá totéž i s vaší zemí. To je něco, čeho nechci, abyste byli svědky. To, co provedli městu Buča, udělají i vašim městům a městům v kterékoliv další zemi," řekl Zelenskyj v patnáctiminutovém projevu.

Zelenskyj Finsku poděkoval za dosavadní podporu a vyzval, aby v ní Finsko neustalo ani po skončení tohoto konfliktu. Obdobné projevy už měl Zelenskyj v několika světových parlamentech, včetně například britského nebo amerického.

Během projevu Zelenského čelily hackerskému útoku internetové stránky vládních institucí. Na twitteru to oznámila ministerstva obrany a zahraničí, nedostupný byl i web vlády.

Finsko dnes dopoledne také ohlásilo narušení svého vzdušného prostoru ruskými letadly.