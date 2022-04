Scholz označil za iritující, že Kyjev odmítl návštěvu Steinmeiera na Ukrajině

Zdůraznil však, že s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským je v častějším telefonickém kontaktu, než téměř všichni ostatní západní politici.

Steinmeier se chtěl zúčastnit dnešní návštěvy prezidentů v Kyjevě. Nakonec prezidenti Polska a tří pobaltských států vyrazili na Ukrajinu bez něj. Steinmeier, který dlouho razil smířlivou politiku vůči Rusku, v úterý připustil, že ve válčící zemi není vítán.

Scholz, jehož vláda je kritizována kvůli nedostatečné podpoře Ukrajiny vystavené ruské vojenské agresi, dnes řekl, že Steinmeier by byl rád na Ukrajinu jel. "Proto by také bývalo dobré ho přijmout. Nechci to dál komentovat. Je to trochu iritující, mám-li být zdvořilý," řekl sociálnědemokratický (SPD) kancléř.

Na otázku, zda on sám přijme stávající pozvání do Kyjeva, odpověděl negativně. Ukrajinský velvyslanec v Německu v úterý řekl, že při návštěvě kancléře by státníci jednali o dodávkách těžkých zbraní na Ukrajinu. "Můj prezident se na to těší," řekl Andrij Melnyk.

Ukrajina požaduje těžké zbraně jako tanky, děla a systémy protivzdušné obrany. Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková (Zelení) se v pondělí vyslovila pro dodávky těžkých zbraní na Ukrajinu.