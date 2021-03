Slovenská vláda se postupně rozpadá, padla další rezignace

Kvůli napjatým vztahům mezi vládními stranami předseda parlamentu Boris Kollár na týden přerušil schůzi sněmovny, která má v programu i návrhy zákonů související s koronavirovou krizí.

Sulík je předsedou liberální strany Svoboda a solidarita (SaS). Ta v minulých dnech podmínila své setrvání v koalici odchodem premiéra, protože podle ní Matovič není osobnostně, komunikačně a ani manažersky schopný vést zemi. Odchod Matoviče, který podle svých kritiků vsadil na konfrontační styl politiky, požaduje i nejmenší vládní strana Za lidi.

"Vyvozuji politickou zodpovědnost za stav, v jakém se vláda nachází. Dělám to proto, abych otevřel cestu pro odchod Igora Matoviče z vlády. Naše země jako sůl potřebuje vládu klidné ruky," řekl Sulík novinářům.

SaS dala Matovičovi čas na demisi do středy, v opačném případě podle Sulíka ve čtvrtek rezignují i ministři školství a zahraničí, které nominovala SaS. V případě odchodu SaS z vlády by si kabinet ve sněmovně udržel už jen těsnou většinu.

Demisi dnes ohlásila i ministryně spravedlnosti Kolíková, která se rovněž vymezovala vůči premiérovi. Už dříve řekla, že členkou kabinetu pod vedením Matoviče nezůstane. Kolíková je místopředsedkyní nejmenší vládní strany Za lidi.

Matovič o víkendu vyjádřil ochotu rezignovat, krok ale podmínil splněním několika požadavků. Jedním z nich byla i demise Sulíka, se kterým je premiér v dlouhodobém vzájemném sporu v souvislosti s koronavirovou krizí. SaS ale už odmítla další požadavek Matoviče, aby se vzdala vedení jednoho ze tří ministerstev. Matovič, jehož odchod z čela vlády si podle sondáže přejí více než čtyři pětiny Slováků, v souvislosti se svou případnou demisí hovořil také právě o rezignaci Kolíkové.

Pokud by Matovič podal demisi, znamenalo by to podle slovenské ústavy pád celé vlády. Čtyřčlenná koalice, která má ve sněmovně až ústavní většinu, by se následně mohla dohodnout na vytvoření nového kabinetu. V něm by Matovič podle dostupných informací chtěl zastávat nově vytvořenou pozici vicepremiéra pro boj s korupcí, což před loňskými volbami patřilo k hlavní agendě jeho hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO). Sulík se ale postavil proti vytváření nového postu ve vládě.

Šéf parlamentu a vládního hnutí Jsme rodina dnes Kollár řekl, že vládní krizi je třeba vyřešit v průběhu jednoho týdne, v opačném případě Jsme rodina odejde z koalice. Ta vznikla po volbách konaných v únoru roku 2020, po kterých po předchozím dlouholetém vládnutí skončili v opozici sociální demokraté expremiéra (Směr-SD) Roberta Fica.

V nynější vládní krizi už odstoupil ministr zdravotnictví Marek Krajčí z OLaNO. Následně rezignoval ministr sociálních věcí z hnutí Jsme rodina Milan Krajniak. Jejich nástupci zatím nebyli jmenováni, zmíněná ministerstva dočasně řídí jiní členové vlády. Ministerstvo hospodářství po Sulíkově demisi prozatím povede ministr dopravy Andrej Doležal, který je již také zastupujícím ministrem sociálních věcí.