Summit EU podpořil přísnější emisní závazky k roku 2030

Informoval o tom předseda Evropské rady Charles Michel.

Europe is the leader in the fight against climate change. We decided to cut our greenhouse gas emissions of at least 55% by 2030. #EUCO pic.twitter.com/XfoCacHoq0

Shodu dlouhé hodiny blokovalo Polsko, které požadovalo větší záruky finanční podpory spojené s náročným přechodem od uhlí k ekologicky čistým technologiím. Své požadavky do závěrů summitu se pokoušelo prosadit i Česko, které usilovalo zejména o co nejkonkrétnější jmenování zdrojů energie, jež mohou země využívat jako náhradu za uhlí. Oběma zemím stejně jako některým dalším postkomunistickým státům šlo také o navýšení takzvaného modernizačního fondu, jehož prostřednictvím mohou méně ekonomicky vyspělé země využívat peníze z obchodování s emisními povolenkami.

"Je to jasné vykročení směrem ke klimatické neutralitě v roce 2050," ocenila na twitteru dohodu lídrů předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Great way to celebrate the first anniversary of our #EUGreenDeal!



#EUCO has endorsed our ambitious proposal for a new EU climate target.



Europe will reduce emissions by at least 55% by 2030.



It puts us on a clear path towards climate neutrality in 2050.