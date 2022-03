Z Ukrajiny podle OSN před válkou uprchlo přes 3,5 milionu lidí

Podle UNHCR je k dnešnímu dni evidováno 3,528.346 uprchlíků z Ukrajiny. Největší nápor je nadále na hranicích s Polskem, které za poslední téměř čtyři týdny překročilo 2,141 milionu uprchlíků, uvedla dnes polská pohraniční stráž. V pondělí přes polské hraniční přechody přešlo na 30.000 dalších lidí prchajících z Ukrajiny.

Ruská invaze na Ukrajinu vyvolala podle OSN největší uprchlickou krizi od druhé světové války, statisíce lidí zamířily i do Moldavska, Rumunska, Maďarska, na Slovensko, ale také do Česka nebo Německa. Až 90 procent uprchlíků tvoří ženy a děti, podle Dětského fondu OSN (UNICEF) z vlasti do bezpečí odjelo přes 1,5 milionu dětí.

Ukrajinská prokuratura dnes na sociální síti Telegram uvedla, že při bojích už zahynulo 177 dětí, dalších 155 utrpělo zranění. Nejvíce dětských obětí hlásí města Kyjev, Charkov a Černihiv.

Z Ukrajiny utíkají miliony lidí, Evropa zažívá nejrychlejší uprchlickou vlnu od druhé světové

Z Ukrajiny k dnešnímu dni uprchlo před ruskou invazí více než tři miliony lidí, většinou žen a dětí. Převážná část z nich míří do Polska, které eviduje na svém území podle UNHCR přes dva miliony Ukrajinců.

V rámci Evropy jde o nejrychlejší uprchlickou krizi od druhé světové války. Podle serveru The Guardian to uvedl Filippo Grandi, komisař Úřadu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky.

Řada zemí kvůli krizi uprchlíkům otevřela své hranice. Do Česka za první tři týdny ruské invaze přišlo přes 270 tisíc lidí z Ukrajiny a stát schválil zákony, které jim mají usnadnit přístup k práci, zdravotnímu pojištění a ke studiu.

I v Německu dostanou uprchlíci z Ukrajiny ihned povolení k pobytu i k práci a ukrajinské děti mohou okamžitě nastoupit do škol. Dánsko také přijalo zákon, který umožní uprchlíkům z Ukrajiny začít pracovat, chodit do školy a pobírat sociální dávky, a to prakticky ihned po příjezdu do země.

Podobně i Polsko umožní uprchlíkům z Ukrajiny legálně pracovat nebo získat sociální a zdravotní pojištění. Některé země, jako Maďarsko, ale svůj přístup k lidem z Ukrajiny teprve přehodnocují a na plánu, jak se vyrovnat s potenciálním nárůstem migrace, budou teprve pracovat.