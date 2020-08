Británie vyslala vojenský letoun nad Lamanšský průliv, pátrá po migrantech

Letoun Atlas byl podle ministerstva vyslán, aby "podpořil operace pohraničních jednotek v průlivu". Během dneška zatím podle agentury AP pobřežní stráž dopravila do přístavu v Doveru jedno gumové plavidlo s dvěma desítkami lidí. Další migranty v záchranných vestách přivezla jiná britská loď.

Od začátku srpna již doplulo k britským břehům téměř 700 běženců, což je výrazný nárůst proti minulým měsícům. Rekord zaznamenaly britské úřady minulý čtvrtek, kdy spočítaly celkem 235 lidí.

"Jde o aktivitu krutých zločineckých gangů, které riskují životy těch lidí," prohlásil podle Reuters premiér Johnson. "Chceme to zastavit, ve spolupráci s Francií," dodal.

Border Force and other law enforcement agencies are working around the clock to strengthen UK border security, and intercept and prevent criminal activity. pic.twitter.com/Jl6UEEgd3C