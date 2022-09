Británii halí smutek. Co zemi nyní čeká?

Vláda

- Jako první se o královnině smrti podle protokolu dozvěděla předsedkyně vlády, které zaměstnanec královské rodiny sdělil heslo "London Bridge is down". Ta následně telefonicky uvědomila vládu. Ministerstvo zahraničí oznámilo smutnou zprávu patnácti vládám Společenství, v jejichž čele královna dosud stála, jakož i zbývajícím zemím Společenství, kde královna zůstávala symbolickým představitelem. Britský parlament a také zákonodárné sbory ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku nyní podle protokolu odloží svá jednání. Premiérku by ještě dnes měla čekat první audience s novým králem.

Mediální politika

- Informace o úmrtí královny byly poskytnuty moderním i tradičním způsobem. Jako první ji podle protokolu dostala - a následně vydala ve formě bleskové zprávy - britská tisková agentura Press Association. Poté palác posílal tiskovou zprávu médiím a pravidelné vysílání bylo přerušeno informacemi o úmrtí panovnice. Současně bylo na bráně Buckinghamského paláce vyvěšeno oficiální oznámení, královský personál bude nosit černou pásku. Pro politiky a vládní zaměstnance bude platit zákaz používání sociálních sítí, jejich příspěvky bude muset schválit šéf vládní komunikace.

- Oficiální webová stránka královské rodiny zčernala a je na ní pouze informace o úmrtí panovnice. Vládní stránky budou také upozorňovat na její smrt a nebudou zveřejňovat novinky, které nejsou naléhavé. Královská rodina oznámí plány na pohřeb, který by se měl konat deset dní po Alžbětině úmrtí. Jako první podá oficiální vyjádření předseda vlády.

Truchlící dav

- Očekává se, že Londýn by se mohl vůbec poprvé v historii zcela "zaplnit" truchlícími Brity. Očekávají se stovky tisíc lidí, a tyto davy by mohly zcela ochromit provoz města, především dopravu. Vzhledem ke skutečnosti, že většina Britů ani nepamatuje jiného panovníka, se nedá úplně přesně odhadnout rozsah truchlícího davu.

Smuteční symboly, kostelní zvony, salvy z děl

- Státní vlajky v Londýně a po celém království na vládních a veřejných budovách i na kostelech budou spuštěny na půl žerdi. V Londýně, Edinburghu, Belfastu a Cardiffu budou vypáleny oficiální salvy z děl. Na londýnských kostelech se rovněž rozezní zvony. Celý národ vstoupí do období truchlení před královským pohřbem.

Pohřeb

- Královská rodina oznámí plány na pohřeb, který by se měl konat deset dní po Alžbětině úmrtí.

- Druhý den po královnině úmrtí se její rakev vrátí do Buckinghamského paláce. Královna zemřela na skotském zámku Balmoral. Rakev bude dopravena na nádraží St. Pancras, kde ji budou čekat členové vlády.

- Pátý den po královnině úmrtí půjde procesí s její rakví z Buckinghamského paláce do Westminsterského opatství, kde bude vystavena tři dny. Veřejnosti bude katedrála přístupná 23 hodin denně. Vláda se zatím připraví na státní pohřeb. Ten se odehraje desátý den dopoledne ve Westminsterském opatství.

- Desátý den bude rovněž vyhlášen státní smutek a v poledne budou vyhlášeny dvě minuty ticha.

- Další smuteční ceremonie se bude konat v kapli svatého Jiří na hradě Windsor a královna bude pohřbena v boční kapli krále Jiřího VI.

Nový král

- Princ Charles se stal králem bezprostředně po úmrtí panovnice. Oficiálně prohlášen za nového krále bude první den po královnině úmrtí ve Svatojakubském paláci. Premiér a členové vlády se s ním setkají ještě týž den. V souladu s tradicí se shromáždí všichni členové parlamentu, aby stvrdili oddanost novému panovníkovi. Nový král po úmrtí panovnice promluvil k národu. Třetí den od úmrtí panovnice se vydá na cestu po Spojeném království, v několika následujících dnech navštíví Skotsko, Severní Irsko a Wales. Jeho korunovace se ale odehraje až po období smutku, tedy několik měsíců po pohřbu.

- V souladu s nástupem Charlese na britský trůn se následníkem trůnu stal princ William.