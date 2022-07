Britové nad 49 let nejspíš brzy budou moci na druhé přeočkování proti covidu

— Autor: ČTK

Britská vláda dnes oznámila rozšíření očkování čtvrtou dávkou vakcíny proti covidu-19. Na podzim ji chce nabízet všem obyvatelům ve věku 50 let a starším, což znamená snížení dříve stanoveného limitu o 15 let. Kandidáty na druhé přeočkování budou také zdravotníci bez ohledu na věk a další vybrané skupiny lidí mladších 50 let.