Britský princ William se po úmrtí královny Alžběty II. stává následníkem trůnu

Druhým v pořadí v následnictví na britský trůn je nyní jejich prvorozený syn, princ George. William byl celý život připravován na tuto roli a své královské povinnosti "bere vážně", i když mohou "výrazně zatěžovat" jeho soukromý život, jak nedávno uvedl ve vzácném rozhovoru s BBC.

Současně dbá i na to, aby žil jako každý jiný. Vnuk dnes zesnulé královny Alžběty II. je první osobou s nárokem na britský trůn, která vykonávala zaměstnání. Působil jako pilot záchranné helikoptéry a vyzkoušel si i práci v tajných službách. Nejstarší syn nového krále Charlese III. a princezny Diany navíc svou harmonickou rodinou přispívá k pozitivní pověsti britské monarchie.

Zkušenost s prací v tajných službách v roce 2019 na prince značně zapůsobila: "Strávit čas v našich bezpečnostních a zpravodajských službách, pochopit více o tom, jak zásadně přispívají k naší národní bezpečnosti, byl pro mne zážitek plný pokory," uvedl. Na tři týdny se stal členem protiteroristických týmů a účastnil se dokonce i jejich operací. Službu zahájil v tajné službě MI6, následoval týden v MI5 a svůj úkol zakončil v GCHQ.

Lidem postiženým infarktem a dalším pacientům pomáhal předtím William dva roky jako pilot vrtulníku záchranné služby charitativní organizace East Anglian Air Ambulance (EAAA). Svůj plat, jehož výšku nikdy nezveřejnil, věnoval charitě. Své rozhodnutí odejít v červenci 2017 zdůvodnil tím, že chce více pomáhat královně Alžbětě II.

Záchrannou helikoptéru řídil princ už dříve u britského Královského letectva (RAF). V armádě strávil více než sedm let, do září 2013, z toho poslední tři roky jako pilot záchranné služby na základně RAF v západním Walesu. Začátkem roku 2012 působil šest týdnů na politicky citlivé vojenské misi na Falklandských ostrovech v období zvýšeného napětí mezi Argentinou a Británií. Podle ministerstva obrany se princ zapojil do 156 záchranných operací, při nichž pomohl 149 lidem.

Na svět přišel jako William Arthur Philip Louis 21. června 1982, rok po svatbě svých rodičů. V osmi letech jej poslali na internátní školu v Berkshire a v roce 1995 přešel na prestižní Eton - v rozporu s rodinnou tradicí posílat královské děti na soukromou školu Gordonstoun ve Skotsku, kde studovali jeho dědeček, otec, dva strýcové a dva bratranci. Na Etonu však studoval otec Williamovy matky, princezny Diany, a také její bratr. V roce 1996 se Williamovi rodiče rozvedli a Diana v létě následujícího roku tragicky zahynula při autonehodě v Paříži. Patnáctiletý princ William se spolu s mladším bratrem Harrym museli těžce vyrovnávat s jejím odchodem.

Eton opustil William s jedničkami. A přestávkový rok mezi střední školou a univerzitou strávil na cestách, pochodoval s armádou v Belize a pracoval jako mezinárodní dobrovolník v Chile. V Patagonii pomáhal při stavbě domova důchodců, učil místní děti angličtinu a roznášel poštu do zapadlých končin. Také se střídal s ostatními při uklízení v táboře. Snímky budoucího britského krále, jak umývá záchod, obletěly celý svět. A nejvíc ho údajně bavil krátký pracovní pobyt na mléčné farmě v jihozápadní Anglii.

Po návratu začal William studovat historii umění na nejstarší skotské univerzitě St. Andrews. Absolutorium této školy z něj v roce 2005 udělalo jednoho z nejvíce akademicky vzdělaných členů královské rodiny. O rok později se připojil k bratrovi Harrymu na výcvik na Královské vojenské akademii v Sandhurstu. Za dvouměsíční služby na lodi HMS Iron Duke v Karibiku, která v oblasti pomáhá obětem pravidelných hurikánů nebo pátrá po pašerácích narkotik, se v roce 2008 účastnil zátahu na pašeráky drog v hodnotě 40 milionů liber. Výcvik na pilota pátracího a záchranného vrtulníku u RAF ukončil v roce 2010.

Na studiích na skotské univerzitě St. Andrews William potkal Kate. Údajně to byla ona, kdo prince na konci prvního ročníku přesvědčil, aby ze školy neodcházel. Poprvé je spolu vyfotografovali při lyžování ve Švýcarsku v dubnu 2004. V roce 2007 se na pár měsíců rozešli, aby se za čas znovu dali dohromady a William pokračoval v armádním výcviku. V roce 2010 také podnikl první zámořskou cestu jako oficiální zástupce královny do Austrálie a na Nový Zéland.

Zasnoubení Williama s Kate bylo oznámeno 16. listopadu 2010. Princ požádal Kate o ruku na soukromé dovolené v Keni měsíc předtím. Svatba Williama s Kate 29. dubna 2011 se stala světovou společenskou událostí, kterou sledovaly u obrazovek miliony lidí ve 180 zemích. V samotné Británii to bylo víc než 24 milionů lidí. Památný obřad se odehrál ve Westminsterském opatství. Novomanžele, kteří obdrželi titul vévoda a vévodkyně z Cambridge, oddal arcibiskup z Canterbury. V červenci 2013 se jim narodil princ George a o dva roky později, v květnu 2015, princezna Charlotte. Třetí dítě, princ Louis, se páru narodil v dubnu 2018.

Harmonický svazek Williama s Kate pozitivně kontrastuje s nešťastným manželstvím jeho matky, princezny Diany s jeho otcem, králem Charlesem III., a také s kontroverzním rozhodnutím jeho bratra Harryho z ledna 2020 vzdát se spolu s manželkou, americkou herečkou Meghan, svých královských povinností, mimo jiné i kvůli přílišné pozornosti médií. Na toto William vykazuje větší připravenost, v jednom rozhovoru například prohlásil: "Budu čelit za svého života časté kritice. Není to něco, co úplně ignoruji, ale není to ani něco, co si tak beru k srdci." Podle nedávného průzkumu společnosti YouGov si 77 procent Britů myslí, že William by byl dobrý král, kdežto o Charlesovi si to myslí jen 57 procent z nich.

William s Kate reprezentují královský dvůr na četných cestách v zahraničí a nedávno se rozhodli přestěhovat na venkov, na windsorské panství do usedlosti zvané Adelaide Cottage, aby byli nablízku chřadnoucí šestadevadesátileté královně Alžbětě II., která dnes zemřela na skotském zámku Balmoral.