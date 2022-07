Dodávky ruského plynu do Evropy zůstávají ve srovnání s předchozím dnem stabilní

— Autor: ČTK

Dodávky ruského plynu do Evropy zůstávají dnes ve srovnání s předchozím dnem převážně stabilní. Fyzický tok plynovodem Nord Stream 1 do Německa je zhruba na stejné úrovni, tok plynovodem Jamal směrem z Německa do Polska se mírně snížil. S odvoláním na údaje operátorů to uvedla agentura Reuters.