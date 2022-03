Johnson: Ruské ostřelování Charkova je zvěrstvem připomínajícím útoky Srbů na Sarajevo

Charkov, druhé největší ukrajinské město, se octl opět pod ruskou palbou v noci na dnešek. Podle místních úřadů bylo zasaženo sídlo místní správy i civilní budovy. Zemřelo nejméně deset lidí, dalších 35 osob utrpělo zranění. Johnson, který dnes odpoledne odletěl z Polska do Estonska, ostřelování Charkova označil za "naprosto odporné".

"Jestli mi to něco připomíná, pak srbské ostřelování tržiště v Sarajevu, ostřelování nevinných lidí v Bosně, připadá mi to jako zvěrstvo spáchané úmyslně proti civilnímu centru," řekl šéf britského kabinetu podle agentury Reuters. Dodal, že "lidem se zvedá žaludek kvůli tomu, co se děje, a vidí, že je nutné povstat proti ruské agresi a podpořit Ukrajince".

Estonská premiérka Kaja Kallasová po schůzce s Johnsonem a generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem vyzvala alianci, aby posílila obranu baltských zemí, které jsou podle ní nejzranitelnější částí NATO.