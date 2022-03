Kyjev: Ruské invazní síly na Ukrajině zničily infrastrukturu a majetek za 100 miliard dolarů

Odhad škod je podle Ustenka, jehož citovala agentura Reuters, "velmi přibližný". Zahrnuje silnice, mosty, nemocnice, zařízení a další majetek.

Na otázku, jak by bylo možné financovat obnovu, Ustenko odpověděl, že část by mohla pocházet z ruských aktiv, která jsou zmrazena po celém světě. Mezi ty patří i aktiva ruské centrální banky mimo Rusko paralyzovaná západními sankcemi. Ekonomický poradce dodal, že do fondu na obnovu by mohl být převeden i majetek zabavený ruským oligarchům.

"Podívejte, za současných okolností si vedeme, řekl bych, dobře," reagoval Ustenko na otázku ohledně odolnosti ukrajinského finančního systému a bankovních platebních operací. Dodal, že ukrajinské fiskální rezervy v současné době činí asi 27,5 miliardy dolarů, což je méně než před invazí, kdy byly zhruba 30 miliard dolarů.

Navzdory určitému tlaku na hřivnu mají Ukrajinci v oblastech, které nejsou obsazeny ruskými silami, přístup k hotovosti prostřednictvím bankomatů a pokladen v supermarketech bez dlouhých front, které byly zaznamenány v prvních dvou dnech války. Systémy kreditních karet a dalších elektronických plateb fungují podle Ustenka normálně. "Dokonce i v těch městech, která jsou nyní obklíčena ruskou armádou, mohou (obyvatelé) používat své karty," řekl.