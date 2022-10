Kyjev vyhlásil letecký poplach, z Běloruska odstartovaly drony

Pokud je vyhlášen letecký poplach, jednoznačně hrozí nálety, konstatoval mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat. Dodal, že nemůže komentovat současnou situaci, učinit tak bude moci až podle výsledku práce protivzdušné obrany. Dá se podle něj ale říci, že to není poprvé, co Rusové útočí na Kyjev z Běloruska; drony v tomto případě sledují tok řeky Dněpr z Běloruska až do Kyjeva. Za dne je ovšem snazší drony sestřelovat za pomoci různých zbraní, od velkorážných kulometů přes protiletadlová děla a protiletadlové řízené střely až po stíhačky.

Německý prezident Steinmeier přicestoval dnes ráno do Kyjeva vlakem na svou první návštěvu od začátku ruské invaze. "Pro mě je velmi důležité v této fázi útoků drony, střelami s plochou dráhou letu a raketami vyslat Ukrajincům znamení solidarity," uvedl německý prezident po příjezdu do ukrajinské metropole, kde má během dne jednat se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským.

Steinmeier přijel do Kyjeva poté, co se mu dvakrát nepodařilo cestu podniknout. V dubnu, kdy chtěl navštívit ukrajinskou metropoli s polským prezidentem Andrzejem Dudou, mu Kyjev vzkázal, že si jeho návštěvu nepřeje. Steinmeier pak měl odjet do Kyjeva minulý týden. Po sérii raketových a leteckých útoků ruské armády na velká ukrajinská města ale návštěvu z bezpečnostních důvodů zrušil.