Lipavský přijel do Kyjeva, kde bude jednat s vrcholnými ukrajinskými představiteli

"Rusko se snaží zničit suverenitu a územní celistvost Ukrajiny," řekl Lipavský novinářům při cestě vlakem do Kyjeva. Ukrajinským činitelům včetně svého protějšku Dmytro Kuleby hodlá v této souvislosti potvrdit pokračující politickou, humanitární a vojenskou podporu ze strany České republiky.

Spolu s Lipavským a Schallenbergem měl do Kyjeva přicestovat také jejich slovenský kolega Ivan Korčok, který ale svou účast na poslední chvíli zrušil kvůli covidu-19. V takzvaném slavkovském formátu (S3) trojice ministrů navštívila Ukrajinu začátkem února, jen dva týdny před zahájením ruské invaze. Spolu byli také v dubnu v Moldavsku.

Ukrajině, která v červnu získala status kandidáta členství v Evropské unii, chce Česko pomoci v jejím integračním procesu, řekl Lipavský. Tématem jednání podle něj bude i poválečná obnova Ukrajiny, která je jednou z priorit nynějšího českého předsednictví v EU. "V první řadě je ale potřeba, aby Ukrajina zvítězila, aby se zastavila ruská agrese," míní.

Lipavský dále uvedl, že nejede na Ukrajinu s nabídkou konkrétní nové pomoci, neboť ČR podle něj pomáhá dlouhodobě. Odmítl také, že by Česko nemuselo být s ohledem na tenčící se armádní zásoby schopno do budoucna zachovat současnou úroveň vojenské podpory. "Je naším rozhodnutím, že Ukrajina nesmí padnout," dodal s tím, že pro odražení ruského útoku musí i Česko učinit "vše, co je v našich silách".

Schallenberg vnímá cestu do Kyjeva jako "středoevropský signál solidarity" s Ukrajinou napadené Ruskem. "Nenecháme vás ve štychu," řekl rakouský ministr novinářům na adresu ukrajinských představitelů. Na Ukrajině podle něj jde o obranu světového řádu založeného na pravidlech, v opačném případě se svět začne řídit "zákonem džungle".

Od začátku ruské invaze 24. února navštívil Ukrajinu z vrcholných českých představitelů v polovině března premiér Petr Fiala, o měsíc později ho následoval předseda Senátu Miloš Vystrčil.