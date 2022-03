Mariupol mohli opustit lidé v asi 2000 osobních autech

Od začátku ruské invaze tam přišlo o život více než 2500 obyvatel, tvrdí místní úřady. V přístavním městě strategického významu žilo před válkou více než 430.000 lidí.

Oblastní gubernátor Pavlo Kyrylenko poradil evakuovaným, aby kvůli osobní bezpečnosti před cestou raději odstranili ze svých mobilních telefonů fotografie a vzkazy, a také aby do Vasylivky, ležící na trase do Záporoží, dorazili nejpozději do soumraku, jinak ať raději přespí v Berďansku.

Stanice BBC na svém ruskojazyčném webu upozornila, že ne všude se evakuace civilistů daří. Kvůli neklidné situaci nemohla začít evakuace civilistů z Enerhodaru, uvedl starosta Dmytro Orlov. "Kvůli poškozenému mostu nemáme nyní přímou cestu do Záporoží, doprava musí sledovat objížďky. Dnes ale obyvatelé Enerhodaru neměli bezpečnou možnost klidně dojet do Záporoží, a to kvůli neklidné situaci na části cesty," napsal starosta. Doufá, že další šance přijde ve středu, pokud se podaří zajistit bezpečné koridory. S evakuačními autobusy se nepočítá, protože po předpokládané trase by prostě neprojely.