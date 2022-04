Na Ukrajině se má otevřít 7 koridorů pro evakuaci, s jedním se počítá i v Mariupolu

— Autor: ČTK

Na Ukrajině by se dnes mělo otevřít sedm koridorů pro evakuaci obyvatel z obležených oblastí. Jeden má být i v nejhůře postiženém Mariupolu. Oznámila to dnes místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková, informovala agentura Reuters.. Právě do ruskými silami obklíčeného Mariupolu směřoval v pátek humanitární konvoj Červeného kříže, do města se ale nakonec nedostal.