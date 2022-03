Podle ženevského úřadu se od zahájení invaze 24. února do sobotní půlnoci potvrdilo kromě 364 mrtvých také 759 zraněných civilistů. Celkový počet mrtvých i zraněných však může být mnohem vyšší, "obzvlášť ve vládou kontrolovaných územích a zejména v posledních dnech", uvádí OSN. Důvodem je mimo jiné složité získávání informací z bojiště a obtížně ověřování.

Agentura AP připomíná, že OSN oznamuje pouze ty oběti, které se jí podaří podle přísné metodologie potvrdit. Ukrajinské úřady hlásí několikanásobně vyšší bilance.

Údaje o mrtvých dětech nejsou úplné ani podle Denisovové, která na telegramu uvedla, že je nemožné získat přesné informace z Mariupolu, Doněcké oblasti a z Irpině u Kyjeva, kde se bojuje. Připomněla však některá tragická úmrtí z posledních dní, včetně smrti rok a půl starého dítěte, které zahynulo při ostřelování Mariupolu ruskými vojsky. V Buče u Kyjeva podle Denisovové zemřely dvě děti, protože ve městě není dostupná zdravotnická péče.

"Ozbrojené síly Ruské federace nadále hrubě porušují základní práva dětí - právo na život a zdraví, která každému dítěti na světě zaručuje úmluva OSN o právech dítěte. Vyzývám mezinárodní lidskoprávní organizace, aby přijaly veškerá opatření ke stupňování tlaku na Rusko," napsala ombudsmanka.

Ruská armáda zničila na Ukrajině leteckou základnu a civilní letiště

Ruské jednotky bojující na Ukrajině zničily vojenskou leteckou základnu ve Starokosťantynivu, uvedlo dnes ministerstvo obrany v Moskvě. Později ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval, že ruský útok zcela zničil civilní letiště ve městě Vinnycja. Obě města se nacházejí na jihozápadě Ukrajiny.

"Ruské ozbrojené síly ráno 6. března provedly útok vysoce přesnými zbraněmi s dlouhým doletem. Zneškodněna byla základna ukrajinského letectva nedaleko Starokosťantyniva," řekl mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.

Ukrajinský prezident Zelenskyj uvedl, že na letiště ve Vinnycji dopadlo osm ruských raket a zcela ho zničilo. Podle ukrajinských úřadů záchranáři z trosek vyprostili čtyři lidi, z nichž jeden zemřel.

Zelenskyj obvinil ruskou armádu, že pokračuje v ničení ukrajinské infrastruktury, kterou "jsme budovali my, naši rodiče, naši prarodiče". Opět vyzval k vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v pátek řekl, že aliance bezletovou zónu nad Ukrajinou nevyhlásí, neboť by to vedlo k rozšíření konfliktu za ukrajinské hranice. Ruský prezident Vladimir Putin pak v sobotu varoval, že pokud by se nějaká země na bezletové zóně podílela, považovala by to Moskva za její účast na ozbrojeném konfliktu.

Ruský prezident Vladimir Putin zahájil invazi na Ukrajinu 24. února. Tvrdí, že cílem takzvané speciální vojenské operace je demilitarizace a denacifikace sousední země. Ruská armáda uvádí, že přesně vedenými zásahy cílí výhradně na ukrajinské vojenské objekty, nicméně Ukrajina hlásí útoky proti civilní infrastruktuře. V pátek ruské jednotky ostřelovaly a pak ovládly Záporožskou jadernou elektrárnu, která je největším zařízením tohoto druhu v Evropě.