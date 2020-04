Nástupce Corbyna zvolen. Novým šéfem britských labouristů je Keir Starmer

Starmer, jenž se při své kandidatuře pokusil spojit levicové podporovatele Corbyna i centristické členy strany, ve volebním klání porazil Rebeku Longovou-Baileyovou, která patřila ke Corbynovým spojenkyním. Třetí skončila poslankyně Lisa Nandyová, informuje BBC.

Starmerovou zástupkyní byla zvolena dosavadní stínová ministryně školství Angela Raynerová.

