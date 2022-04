ON-LINE 53. den války: Rusko chce po obráncích Mariupolu, aby složili zbraně

— Autor: ČTK

Ruské ministerstvo obrany sdělilo, že pokud mariupolští obránci, kteří ještě bojují, složí zbraně do dnešních 5:00 SELČ, jejich životy ušetří. Uvedla to agentura TASS. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že situace ve městě je extrémně vážná a že on či jiní vysocí představitelé ukrajinské vlády jsou v kontaktu s jednotkami ve městě.