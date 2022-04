Papež zkritizoval Rusko za zatažení Ukrajiny do krutého a nesmyslného konfliktu

Aktualizováno 13:24 — Autor: ČTK

Papež František vyzval světové vůdce, aby vyslyšeli prosby lidu o mír na Ukrajině. Ve svém tradičním poselství Urbi et Orbi (Městu a světu) dnes nepřímo zkritizoval Rusko za to, že Ukrajinu zatáhlo do krutého a nesmyslného konfliktu. Letošní Velikonoce označila hlava katolické církve za "Velikonoce válečné".