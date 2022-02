Po útoku Ruska muselo na Ukrajině opustit domov 100.000 lidí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Po dnešním ruském útoku na Ukrajinu muselo opustit svůj domov zhruba 100.000 lidí a několik tisíc jich odešlo do sousedních zemí, hlavně do Moldavska a Rumunska. Agentuře Reuters to sdělila mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Od roku 2014, kdy Rusko anektovalo Krym, je na Ukrajině stále mimo svůj domov zhruba 1,4 milionu lidí. Agentury OSN varují před vážnou humanitární krizí v zemi.