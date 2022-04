Ruská invaze vyhnala z domovů 11,4 milionu Ukrajinců

Nejvíce lidí uprchlo z Ukrajiny přes hranice s Polskem (přes 2,6 milionu), více než 670.000 uteklo do Rumunska a přes 405.000 do Moldavska. Mnozí z nich poté směřovali podle UNHCR dále na Západ.

Devadesát procent uprchlíků z Ukrajiny jsou ženy a děti, pro muže ve věku od 18 do 60 let byla bezprostředně po začátku invaze vyhlášena mobilizace.

Do České republiky dorazilo z Ukrajiny podle odhadu české vlády na 300.000 lidí, speciální víza dostalo v Česku od počátku ruské invaze přes 274.000 uprchlíků.

Podobný počet lidí zamířil do Německa, kde dostanou uprchlíci z Ukrajiny ihned povolení k pobytu i k práci a ukrajinské děti mohou okamžitě nastoupit do škol. Dánsko také přijalo zákon, který umožní uprchlíkům z Ukrajiny začít pracovat, chodit do školy a pobírat sociální dávky, a to prakticky ihned po příjezdu do země.

Podobně i Polsko umožní uprchlíkům z Ukrajiny legálně pracovat nebo získat sociální a zdravotní pojištění. Zhruba 100.000 příchozích uprchlíků pak hlásí Rakousko a více než 50.000 Itálie. Skutečné počty ale mohou být vyšší.

Na Ukrajině žilo před válkou na 37 milionů lidí, nepočítá-li se poloostrov Krym anektovaný v roce 2014 Ruskem a území pod kontrolou proruských separatistů ve dvou samozvaných republikách na východě země.

V rámci Evropy jde o nejrychlejší uprchlickou krizi od druhé světové války. Podle serveru The Guardian to uvedl Filippo Grandi, komisař Úřadu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky.