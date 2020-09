Stoupenci Navalného uspěli v některých městech na Sibiři

Navalnyj byl 20. srpna hospitalizován, když se mu udělalo špatně v letadle. Nyní je v nemocnici v Berlíně a němečtí experti uvedli, že byl s největší pravděpodobností otráven. Navalného spolupracovníci obviňují ruského prezidenta Vladimira Putina, že dal k otravě opozičního vůdce příkaz, což Kreml rezolutně odmítá. Navalnyj před místními volbami podporoval klíčové soupeře Jednotného Ruska.

Předběžné výsledky nedělního hlasování ukazují, že politici, které podporuje Putin, míří k jasnému vítězství ve volbách gubernátorů například v Komiské a Tatarské republice, v Kamčatské oblasti a ve více než deseti dalších regionů.

Stoupenci Navalného ale podle předběžných výsledků zaznamenali cenné vítězství ve volbách do městské rady v Novosibirsku, který je třetím nejlidnatějším městem Ruska. Uspěli také zřejmě ve volbách do městské rady v sibiřském Tomsku, kde Jednotné Rusko ztratilo většinu. Úspěch v Tomsku,který leží asi 2900 kilometrů na východ od Moskvy, je pro opozici symbolický, protože právě v tomto městě byl Navalnyj podle svých příznivců otráven. Jednotné Rusko tam získalo 24,47 procenta hlasů, což odpovídá 11 ze 37 křesel v městském radě. Ta se stala politicky nejpestřejší v Rusku. Vládní strana v ní sice má nejsilnější zastoupení, ale přišla o dosavadní většinu 21 křesel, uvedla agentura DPA a dodala, že do rady byli zvoleni i dva Navalného spolupracovníci.

Tým Navalného vyzýval Rusy, aby hlasovali takticky a podpořili více než 1000 předem jmenovaných kandidátů, kteří měli podle opozice největší šanci porazit politiky z dominantní prokremelské strany a připravit ji o mocenský monopol. Mezi těmi, kdo s největší pravděpodobností získali křeslo v městské radě v Novosibirsku, je například Navalného spojenec Sergej Bojko.

Tajemník Jednotného Ruska Andrej Turčak prohlásil, že strana zaznamenala přesvědčivé vítězství v hlasování, které bylo vnímáno jako test před parlamentními volbami plánovanými na příští rok. Podle vládní strany uspěli všichni její kandidáti na gubernátora a strana bude mít v nových regionálních parlamentech spolehlivou většinu, napsal list Kommersant.

Kvůli nepopulární důchodové reformě, klesajícím příjmům a korupci narůstá mezi voliči nespokojenost se stranou Jednotné Rusko. K úspěchu ale vládní straně pomohlo využití několikadenního hlasování ještě před termínem voleb, což ruské zákony umožňují a což dává úřadům větší prostor k mobilizaci loajálních voličů, ale i k omezení konkurence ve volbách gubernátorů po předloňských zkušenostech, kdy kandidáti Kremlu prohráli hned ve třech regionech, řekl ruské redakci BBC politolog Alexandr Požalov.

Nevládní hnutí Golos před volbami uvedlo, že řadě opozičních politiků bylo znemožněno ve volbách kandidovat. Podle nezávislých pozorovatelů bylo i nedělní hlasování poznamenáno řadou nesrovnalostí.