Ukrajina slavila státnost Zelenskyj v projevu ocenil hrdinství v boji s Ruskem

Ukrajinská pošta k oslavám státnosti přispěla vydáním nové známky, zobrazující ukrajinský traktor, který táhne ruský tank. Do prodeje podle médií bylo dáno pět milionů známek, z nichž tři miliony jsou určeny pro vnitrostátní zásilky a dva miliony pro mezinárodní. Zakoupit si lze dva a dva aršíky, aby se zabránilo spekulacím. "Na poštovní známce jsou zachyceny reálné události, které se odehrály v Mykolajivské oblasti a dalších regionech, kde neozbrojení ukrajinští rolníci odvlékali ruskou vojenskou techniku a pomáhali tak ozbrojeným silám v boji za vítězství," uvedla pošta v tiskové zprávě.

"Jsme občané nejsilnějšího státu na světě, státu bojujícího ve válce, státu, který se reformuje, a státu, který se postaral o nejmocnější sjednocení demokracií světa, státu, který 155. den totální ruské války proti nám dokáže slavit svůj svátek, Den ukrajinské státnosti," řekl prezident Zelenskyj podle serveru RBK-Ukrajina. Hodnoty svobodného světa díky Ukrajincům nezůstávají jen slovním obratem a Ukrajinci se skutečně postavili na obranu civilizace, dodal. Zelenskyj prohlásil, že ukrajinský boj nebude jen legendou o hrdinném odporu, ale že Ukrajina se stane státem vítězů.

"Ne tři sta Sparťanů (padlých u Thermopyl), jejichž hrdinství opěvují knihy, divadelní hry a filmy, ale mnohamilionový hrdinský národ si zaslouží život, vítězství a bude učit druhé, jak se bránit. Nebudou na nás vzpomínat jako na ty, co se snažili, ale jako na ty, kteří náš stát uchránili, upevnili a předali dětem, aby ho předaly svým dětem. To uděláme my, občané Ukrajiny," zdůraznil prezident, na jehož popud byl Den státnosti vyhlášen jako připomínka rozkvětu státnosti na Kyjevské Rusi.

O podobě nové známky rozhodli Ukrajinci hlasováním. Do ankety se zapojilo téměř 834.000 lidí. Pro verzi připomínající záběry ukrajinských traktorů odtahujících ruské tanky nebo jinou těžkou techniku, které se objevily na sociálních sítích hned v prvních dnech invaze, jich podle ukrajinské pošty hlasovalo přes 340.000. Známka nese název: "Dobrý večer, jsme z Ukrajiny".

Ukrajinská pošta v souvislosti s ruskou vojenskou agresí už dříve vydala známku na počest obránců Hadího ostrova, kteří na začátku ruské invaze nevybíravými slovy vzkázali ruské válečné lodi, že se nehodlají vzdát. Je na ní vyobrazen ukrajinský voják na břehu ukazující ruku se zdviženým prostředníkem ruskému vojenskému plavidlu na moři. Nazvaná je podle slavného výroku: "Ruská válečná lodi, jdi do prdele". Na Ukrajině známka vyvolala obrovský rozruch a poptávku, lidé na ni stáli dlouhé fronty několik hodin před zahájením prodeje, připomněl portál RBK-Ukrajina.