Ukrajina vyhlásila středu dnem jednoty. Rusko může podle médií zaútočit

Na budovách ve všech ukrajinských obcích má být vyvěšena vlajka země a v deset hodin ráno místního času má zaznít hymna. Ukrajinské diplomatické mise v zahraničí pak mají dát Ukrajině najevo podporu pomocí obrazových prostředků, informovala tisková agentura Unian.

"Říkají nám, že 16. únor bude dnem invaze. My z něj uděláme den jednoty," uvedl prezident v projevu k národu. "V tento den vyvěsíme národní vlajky, budeme nosit modro-žluté stuhy a celému světu dáme najevo svoji jednotu," doplnil. Zelenskyj podtrhl, že Ukrajina je silná "jako nikdy předtím".

Zelenskyj zároveň pověřil kabinet, aby zajistil zvýšení finančních příspěvků pro vojáky ukrajinských ozbrojených sil o 30 procent a pro příslušníky pohraniční služby a národní gardy o 20 procent.

O středě jako dni, kdy by mohlo Rusko zaútočit na Ukrajinu, informoval server Politico v sobotu s odvoláním na tři oficiální zdroje z Washingtonu a Evropy. Podobně se vyjádřily i některé další zpravodajské servery. The Wall Street Journal napsal, že USA sdělily spojencům, že Rusko by mohlo zaútočit ve středu. Americký bezpečnostní poradce Jake Sullivan řekl, že invaze by mohla začít ještě před koncem zimních olympijských her v Pekingu 20. února.

Rusko na svém území poblíž ukrajinských hranic podle západních představitelů shromáždilo přes 100.000 vojáků a dalších 30.000 vyslalo na cvičení do Běloruska. Odmítá ale, že by mělo v plánu na Ukrajinu zaútočit.