Ukrajina zavede výjimečný stav, řekl šéf bezpečnostní rady

Ukrajina ode dneška povolává do armády zálohy. Týká se to rezervistů ve věku od 18 do 60 let, informovala agentura Interfax-Ukrajina s odvoláním na ukrajinskou armádu. Maximální délka služby bude jeden rok. Šéf ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov oznámil, že země zavede výjimečný stav ve všech regionech, kromě Luhanské a Doněcké oblasti, kde podle serveru Ukrajinska pravda už nyní platí zvláštní režim. Parlament mezitím v prvním čtení schválil návrh zákona o volném držení zbraní u obyvatel.