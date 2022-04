Ukrajinci opět ovládají celou Kyjevskou oblast

"Celá Kyjevská oblast byla osvobozena od vetřelce," uvedla Maljarová. Například starosta města Brovary, které leží asi 20 kilometrů východně od Kyjeva, už předtím v televizi oznámil, že "ruští okupanti už opustili prakticky celý brovarský okres". Dodal, že ukrajinské síly začnou pracovat na čištění regionu od zbývajících ruských vojáků i od "vojenské výzbroje a možná i od min". Starosta Ihor Sapožko dále řekl, že mnozí obyvatelé se už vrátili do Brovar a že obchody a firmy znovu otvírají.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru s televizí Fox News zveřejněném v noci na dnešek varoval, aby se do osvobozených oblastí lidé vraceli jen opatrně. "(Rusové) položili miny na celém území, v domech, pod stroje a dokonce i pod těla těch, které zabili," uvedl.

Prezidentský poradce Arestovyč podle AFP k situaci kolem hlavního města poznamenal, že ukrajinští vojáci "vyhnali nepřítele k hranici" a že bylo v oblasti osvobozeno více než 30 obcí. "Zmocnili jsme se velkého počtu opuštěných vojenských vozidel bez paliva," dodal Arestovyč ve videu, které zveřejnila prezidentská kancelář.

Nová svědectví přicházejí z kyjevského předměstí Buča, jehož osvobození Ukrajina oznámila v pátek. Podle AFP byla v jedné ulici seřazena těla nejméně 20 mužů v civilním oblečení. Jeden z mužů měl svázané ruce a mrtvá těla byla roztroušena na několika stech metrech. Příčinu jejich smrti nelze bezprostředně určit.

Starosta města Anatolij Fedoruk AFP později řekl, že do společných hrobů muselo být pohřbeno dohromady téměř 300 lidí. "V Buči jsme už pohřbili 280 lidí do společných jam", řekl. Podle něj nebylo možné to udělat na třech hřbitovech obce v dosahu střelby ruských vojáků.

Ukrajinská armáda osvobodila také několik obcí například v okolí druhého největšího ukrajinského města Charkova. Podle expertů Kreml po neúspěchu počáteční fáze svého tažení na Ukrajině musel přehodnotit své plány a zanechat neúspěšných snah na obsazení Kyjeva, Charkova, Oděsy a dalších velkých ukrajinských měst.

Ukrajinské ministerstvo zahraničí zveřejnilo aktualizované údaje o ztrátách v řadách agresora. Na Ukrajině podle nich zemřelo 17 800 ruských vojáků, útočníci také již údajně přišli o 143 letadel, 131 helikoptér či 631 tanků. Tato tvrzení ovšem není možné věrohodně ověřit.