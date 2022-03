Ukrajinská armáda tvrdí, že osvobodila město Trosťanec

Ruský server Argumenty nedeli napsal, že ukrajinská armáda podnikla protiútok na Trosťanec, na místě se bojuje a nadále hrozí nebezpečí, že jednotky ukrajinské armády a domobrany proniknou do týla ruských vojsk. Před válkou město Trosťanec čítalo asi 20.000 obyvatel.

"Trosťanec je osvobozen od ruských okupantů," uvedla 93. brigáda a pochlubila se, že se jejím vojákům spolu s příslušníky domobrany a místními partyzány podařilo vyhnat z města elitní Kantemirovskou tankovou divizi. "Ruská armáda po sérii porážek utekla z Trosťance a na místě zanechala zbraně, techniku a munici, které 93. brigáda použije k osvobození dalších ukrajinských měst od okupace," dodalo komuniké.

Osvobození města později potvrdil gubernátor Sumské oblasti Dmytro Žyvyckyj, který ve středu 23. března informoval o lítých bojích o město. Tvrdil tehdy, že ruští vojáci zabíjejí civilisty, ve velké části města nefungují dodávky elektřiny ani vody, lidé nemají přístup k lékům. "Zastřelili ženu, která jela po městě na kole. Neumožňují pohřbít mrtvé. Je velký problém s ukládáním těl v márnici," popsal situaci v Trosťanci gubernátor.

Kdy válka skončí? Nalezení řešení nemusí být jednoduché

Podle analýzy televize CNN se ruská ofenzíva dopustila příliš velkého množství útoků a bombardování, aby se mohlo jednat o cokoliv jiného než o snahu podrobit si Ukrajince. Politický reportér Bílého domu Stephen Collinson se obává, že ruská strategie, která má za cíl způsobit lidem na Ukrajině maximální bolest a zkázu, prohloubí rozkol mezi zeměmi a ztíží možnost nalézt řešení vedoucí k ukončení války.

Ačkoliv se dlouze diskutovalo o možných obrysech příměří nebo dohod o ukončení bojů, ze strany Ruska jsou podmíněny například závazkem, že Ukrajina nevstoupí do NATO. Rusko by také mohlo požadovat určitou formu neutrality a demilitarizace. Její touhu po vstupu do Evropské unie by ale Putin přijal jen velmi těžko.

Podle analýzy na Ukrajině dochází k humanitární katastrofě, Západ ale bude s Putinem jen těžko hledat nějakou společnou řeč. Válka se totiž pro Rusko nevyvíjí dobře a je Rusko "strategickou a ekonomickou katastrofou." Sankce udělaly z Ruska během několika diplomatického, finančního a kulturního vyvrhela.

"Přesto se Putin rozhodl konflikt eskalovat a stát se nehumánnějším. Ukrajinská města jsou v obležení, v některých dochází potraviny a voda, nic ale nenasvědčuje tomu, že by ruský prezident měl nějaké výčitky ohledně kruté lidské daně, kterou si jeho činy vybírají. Historie naznačuje, že pokud bude ke zničení Ukrajiny zapotřebí drsné a dlouhé tažení pomocí zbraní, jako je dělostřelectvo a rakety, je ochoten svůj záměr dotáhnout do konce. Nic také nenasvědčuje tomu, že sankce, které fakticky odřízly Rusko od světa, oslabují jeho vnitropolitickou pozici v kremelském systému, kterému dlouho dominoval," dodal reportér.