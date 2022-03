Ukrajinské armádě se podle Kyjeva podařilo dobýt zpět 30 obcí

"Za dobu obrany Kyjeva se podařilo osvobodit 30 obcí v Kyjevské oblasti, které byly dočasně okupovány nepřítelem," uvedl Zelenskyj v dnešním videoprohlášení.

Maljarová podle Reuters uvedla, že ruští vojáci dnes nepostupovali, mají problémy s dodávkami jídla, pohonných hmot a s komunikací. Také web stanice BBC s odvoláním na nejmenovaného vysoce postaveného amerického činitele z oblasti obrany napsal, že významný posun ke Kyjevu se zatím ruským silám nepodařil a že i jinde na Ukrajině je postup ruských vojáků z velké části na mrtvém bodě. Stejný americký představitel ale upozornil, že Rusko má stále k dispozici asi 90 procent "shromážděné bojové síly".

Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil na facebooku varoval, že Rusko plánuje na Ukrajinu vyslat různé jednotky ze své základny v Arménii. Kromě toho napsal, že dostává zprávy o ruských vojácích, kteří se odmítají účastnit bojů, páchají sebevraždy nebo si záměrně přivodí zranění. Štáb to vysvětlil špatným psychickým stavem vojáků narážejících na odpor ukrajinské armády. Konkrétně se podle štábu bojů odmítlo účastnit 130 vojáků ruského Jižního vojenského okruhu, jednoho ze čtyř okruhů, na něž jsou rozděleny ruské ozbrojené síly. Informace nelze nezávisle ověřit. Ruský prezident Vladimir Putin dnes ve svém projevu k lidem na moskevském stadionu Lužniki naopak chválil statečnost ruských vojáků.

Ruské ministerstvo obrany dnes podle serveru Meduza vyzdvihlo, že ruské síly provedly velmi přesný úder na opravárenský závod letecké techniky v blízkosti letiště u západoukrajinského města Lvov a zničily parkoviště s ukrajinskými bojovými letouny. Podle výše zmíněného amerického činitele byl tento útok zřejmě přesný, není však jasné, jaké škody způsobil. Ruská strana dále uvedla, že od začátku "speciální vojenské operace", jak nazývá vojenskou invazi na Ukrajinu, bylo zničeno 184 ukrajinských dronů, 1412 tanků a dalších obrněných vozů a 142 raketometů.

Konec války je v nedohlednu, Rusko Ukrajinu ničí záměrně, tvrdí analýza

Podle analýzy televize CNN se ruská ofenzíva dopustila příliš velkého množství útoků a bombardování, aby se mohlo jednat o cokoliv jiného než o snahu podrobit si Ukrajince. Politický reportér Bílého domu Stephen Collinson se obává, že ruská strategie, která má za cíl způsobit lidem na Ukrajině maximální bolest a zkázu, prohloubí rozkol mezi zeměmi a ztíží možnost nalézt řešení vedoucí k ukončení války.

Ačkoliv se dlouze diskutovalo o možných obrysech příměří nebo dohod o ukončení bojů, ze strany Ruska jsou podmíněny například závazkem, že Ukrajina nevstoupí do NATO. Rusko by také mohlo požadovat určitou formu neutrality a demilitarizace. Její touhu po vstupu do Evropské unie by ale Putin přijal jen velmi těžko.

Podle analýzy na Ukrajině dochází k humanitární katastrofě, Západ ale bude s Putinem jen těžko hledat nějakou společnou řeč. Válka se totiž pro Rusko nevyvíjí dobře a je Rusko "strategickou a ekonomickou katastrofou." Sankce udělaly z Ruska během několika diplomatického, finančního a kulturního vyvrhela.

"Přesto se Putin rozhodl konflikt eskalovat a stát se nehumánnějším. Ukrajinská města jsou v obležení, v některých dochází potraviny a voda, nic ale nenasvědčuje tomu, že by ruský prezident měl nějaké výčitky ohledně kruté lidské daně, kterou si jeho činy vybírají. Historie naznačuje, že pokud bude ke zničení Ukrajiny zapotřebí drsné a dlouhé tažení pomocí zbraní, jako je dělostřelectvo a rakety, je ochoten svůj záměr dotáhnout do konce. Nic také nenasvědčuje tomu, že sankce, které fakticky odřízly Rusko od světa, oslabují jeho vnitropolitickou pozici v kremelském systému, kterému dlouho dominoval," dodal reportér.