Ukrajinské síly zasáhly důležitý most využívaný ruskými okupačními silami

"Jednotky raketového dělostřelectva pokračují v misích včetně zajištění kontroly nad Darjivským mostem. Jeho provoz je v současnosti zastaven," uvedlo jižní velení v prohlášení.

Moskva hlášení Kyjeva, které nelze nezávisle ověřit, zatím nekomentovala.

Sto metrů dlouhý Darjivskij most je jediným Ruskem kontrolovaným mostem přes Inhulec, přítok Dněpru. Řeka rozděluje Ruskem okupované území západně od Dněpru na dvě části. Pokud se potvrdí, že se most ukrajinským silám podařilo zničit, zkomplikovalo by to přepravu mezi oběma zmíněnými částmi v Chersonské oblasti a otevřelo cestu kompletní izolaci tamních ruských sil od zbytku armády, píše Reuters.