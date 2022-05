Ukrajinu podle Zelenského brání proti ruskému agresorovi na 700.000 vojáků

"Dnes je to 700.000. Vidíte výsledek práce 700.000 bojujících lidí. Sedmi set tisíc. To je ve chvíli války," řekl Zelenskyj podle Ukrajinské pravdy novinářům v souvislosti s dotazy, kolik je nyní v ukrajinských silách zapojeno lidí do boje proti invazním jednotkám. Toto množství vojáků i veškerá výzbroj jsou přitom rozmístěny po celé zemi.

Prezident poukázal na to, že země jako Ukrajina potřebuje mnohem více než 250.000 nebo 260.000 vojáků. Řekl to v souvislosti s tím, že původně jich měla ukrajinská armáda 120.000 a že začátkem roku Zelenskyj podepsal dekret o zvýšení početního stavu o dalších 100.000 lidí v příštím roce. Ale ani s tímto zvýšením by to podle Zelenského nestačilo na zastavení totálního ruského útoku.

Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil dnes uvedl, že od zahájení invaze 24. února bylo z boje vyřazeno přibližně 28.850 ruských vojáků. Invazní síly také přišly o 1278 tanků, 3116 dalších bojových obrněných vozidel, 596 dělostřeleckých systémů, 201 salvových raketometů a 93 prostředků protivzdušné obrany. Zničeno také bylo 204 bojových letounů, 169 vrtulníků, 462 bezpilotních letounů, 2178 automobilů a 13 válečných plavidel. Zneškodnit se podle Ukrajinců rovněž podařilo 104 střel s plochou dráhou letu. Ani tato tvrzení nelze nezávisle ověřit.