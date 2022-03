V Kyjevě bude platit od večera 35hodinový zákaz vycházení

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko vyhlásil 35hodinový zákaz vycházení od dnešního večera do čtvrtečního rána. Obyvatelé ukrajinské metropole podle něj nesmějí opouštět své domovy s výjimkou cesty do krytu. Ruské jednotky v noci na dnešek město opět ostřelovaly, rakety zasáhly několik obytných budov a zemřeli nejméně dva lidé. Do Kyjeva právě společně míří český premiér Petr Fiala a jeho kolegové z Polska a Slovinska, kteří chtějí vyjádřit podporu Ukrajincům v jejich současném konfliktu s Ruskem.