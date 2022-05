V ukrajinském Mariupolu se odehrává snaha o další evakuaci civilistů

Jakmile byla dokončena evakuace části lidí, kteří se v hutním závodě skrývali, ruské jednotky obnovily ostřelování Azovstalu, řekl v neděli večer ukrajinské televizi Denys Šleha, jeden z ukrajinských velitelů, jenž se nachází v Mariupolu. Zatím není jasné, zda obnovené ostřelování ohrozí další evakuace z Azovstalu, poznamenala stanice CNN.

Poradce mariupolského starosty Petro Andrjuščenko dopoledne oznámil, že začala další vlna evakuace lidí z města. Odehrává se za podmínečného příměří, uvedl podle Unian. Agentura Reuters nejprve s odvoláním na něj napsala, že autobusy s civilisty už z města odjely, později však s odkazem na městskou radu sdělila, že autobusy ještě ani nedorazily na evakuační místo. Komplikace později připustil i Andrjuščenko. Úřady zároveň obyvatele vyzvaly, aby zůstali poblíž evakuačního místa.

V této snaze o evakuaci však nejde o lidi uvázlé v Azovstalu, na jejichž záchranu zorganizovaly dříve evakuační konvoje OSN a Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK), upozornil Reuters.

Ukrajinské úřady hovořily o evakuaci obyvatel přežívajících v dalších částech Mariupolu už v neděli, nakonec k ní však nedošlo. Podle odhadů zůstává ve zdevastovaném městě, které - s výjimkou Azovstalu - ovládly ruské invazní síly, asi 100.000 obyvatel.

Ohledně případné další záchrany lidí z Azovstalu v současné době nejsou informace a podle BBC není jasné, kdy by mohly být z hutí evakuovány zbylé stovky civilistů. A nic podle Reuters nenasvědčuje tomu, že by existoval plán na vyvezení tamních ukrajinských vojáků. Předpokládá se, že tam jsou členové pluku Azov, národní gardy, námořní pěchoty, pohraniční stráže a dalších jednotek.

Zástupce velitele ukrajinského pluku Azov Svjatoslav Palamar už dříve vyzval, aby byli evakuovaní také zranění vojáci. Podle agentury AP řekl, že uvnitř poničených budov jsou slyšet hlasy lidí, ale vojáci se k nim nemohou bez speciálního vybavení dostat.

V útrobách obrovského metalurgického komplexu je podle různých zdrojů ukryto přibližně 2000 ukrajinských bojovníků a stovky civilistů, někteří z nich tam jsou podle BBC i řadu týdnů. Kolem 500 vojáků je podle Kyjeva zraněných. Dochází jim voda, jídlo a léky. "V bunkrech pod závodem je stále několik desítek malých dětí," tvrdí velitel 12. brigády ukrajinské národní gardy Šleha.

Evakuaci z Azovstalu zorganizovaly OSN s Mezinárodním výborem Červeného kříže (MVČK), které akci koordinují s ukrajinskými a ruskými představiteli. Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) záchranná operace začala v pátek, kdy konvoj vyjel ze Záporoží, které mají pod kontrolou Ukrajinci, a v sobotu ráno dorazil do oceláren v Mariupolu.

Ženy, děti a starší lidé jsou nyní evakuováni do Záporoží, kde jim bude poskytnuta humanitární a psychologická pomoc, píše CNN s odvoláním na OCHA. Skupina asi 100 lidí evakuovaných z Azovstalu zatím do Záporoží zřejmě nedorazila. Je to více než 200 kilometrů daleko a konvoj musí projet přes různá kontrolní stanoviště, podotkla BBC.

Ruské ministerstvo obrany dnes podle agentury TASS uvedlo, že o víkendu odešlo z Azovstalu a okolních domů dohromady přes 120 lidí. Moskva už dříve informovala o odjezdu několika desítek lidí z oblasti do obce Bezimenne, která leží asi 30 kilometrů východně od Mariupolu na území Doněcké oblasti ovládaném proruskými separatisty. Někteří z nich se podle Moskvy rozhodli zůstat v separatistické Doněcké lidové republice (DNR), další chtějí na území kontrolované ukrajinskou vládou. Ti byli předáni zástupcům OSN a MVČK a nyní míří do Záporoží, tvrdí TASS.

Stanice CNN dnes upozornila, že není jasné, zda všichni civilisté v Bezimenne dostali na výběr, kam se vydají dál. Stanice už minulý měsíc napsala, že ruské a proruské síly odváděly obyvatele Mariupolu do Bezimenne, kde se nachází takzvaný "filtrační centrum", kde je úřady registrovaly před tím, než byli odesláni do Ruska, řadu z nich proti jejich vůli. Agentura AP poznamenala, že ukrajinské úřady opakovaně obviňovaly ruské jednotky z násilného přesunu civilistů z dobytých oblastí do Ruska. Moskva také v těchto případech hovoří o evakuaci.