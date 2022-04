Válka s Ruskem může trvat přes 10 let. V Mariupolu zemřely desetitisíce lidí, tvrdí Zelenskyj

"Mariupol byl zničen, jsou desítky tisíc mrtvých, ale Rusové přesto se svou ofenzivou nekončí," řekl Zelenskyj. Podle něj nyní Rusko shromažďuje desítky tisíc vojáků k další ofenzivě na východě země.

Mariupol je obklíčen ruskou armádou a po neustálém bombardování je město v troskách. Agentura Reuters napsala, že vzhledem k situaci ve městě nemůže přesnost odhadu počtu obětí, který uvedl Zelenskyj, nezávisle ověřit.

Jakou konkrétní vojenskou pomoc Ukrajina od Jižní Koreje žádá, Zelenskyj neupřesnil. Řekl jen, že Jižní Korea má hodně zbraní, jež by mohly nejen přispět k záchraně životů řadových Ukrajinců, ale také pomoci zabránit Rusku napadnout další země. "Ukrajina potřebuje různou vojenskou techniku, od letadel po tanky," řekl Zelenskyj, který v poslední době přednesl obdobné projevy na dálku také k zákonodárcům Spojených států, Británie, Japonska či řady zemí Evropské unie.

Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu 24. února Jižní Korea poslala Ukrajině humanitární pomoc a přijala vůči Rusku několik balíků sankcí, které jsou namířeny proti ruským bankám a také zakazují vyvážet do Ruska jihokorejské strategické produkty, jako je elektronika, polovodiče, informační a komunikační technologie, senzory a lasery či námořní a letecké přístroje.

Válečný konflikt s Ruskem může trvat i přes desetiletí, domnívá se Kyjev

Válka Ruska s Ukrajinou může trvat i více než desetiletí, domnívá se poradce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč. V rozhovoru s agenturou Unian dodal, že během této doby budou zaručena období klidu i bojů.

Arestovyč současnou situaci přirovnal k bojům mezi Izraelem a okolními arabskými státy, kde od izraelského vyhlášení nezávislosti v roce 1948 propuklo pět válečných konfliktů.

"A tak to bude i s námi. Nevím, jestli jich bude zrovna pět, ale do roku 2035 máme zaručeno několik vojenských střetů. To znamená propuknutí bojů každé dva roky nebo možná každých pět let. A velké boje každých sedm až osm let," domnívá se poradce. Ukrajincům, kteří na taková válečná léta nejsou připraveni, doporučil dočasně z vlasti odejít.

"Pokud na to nejste připraveni, pokud křičíte, jak v tomhle žít a vychovávat děti, potřebujete jinou zemi. Tohle je nový Izrael, jen ten rozsah je náhlejší a děsivější," dodal Arestovyč.

Rusko na Ukrajinu zaútočilo letos 24. února. Obě strany takřka od začátku válečného konfliktu vyjednávají o příměří, mírové rozhovory ale dosud nepřinesly výsledek. Podle Kremlu si Kyjev klade "nepřijatelné" nároky, s čímž ale ukrajinské vedení nesouhlasí.