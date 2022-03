Válka se nám zhroutila, nikdo neví, co se na Ukrajině děje, varianta vítězství neexistuje, píše údajný zdroj z FSB

Na výpověď údajného zdroje upozornil na twitteru novinář Christo Grozev z respektovaného sdružení Bellingcat. Podle jeho kontaktů z okolí FSB (hlavní ruská kontrarozvědka, nástupnická agentura KGB – pozn. red.) se dá věřit tomu, že jde o autentické psaní. Český překlad pak zveřejnil například vědec Jan Lukačevič.

Údajný analytik tajné služby se na úvod zmínil, že je v posledních dnech neustále v práci a téměř nespí. Vyjádřil také názor, že s ohledem na fakt, že Rusko a Ukrajina jsou hlavními producenty pšenice, je tu hrozba globálního hladomoru.

K samotné invazi na Ukrajinu napsal, že neví, co vedlo odpovědné osoby, tedy Vladimira Putina a vedení Ruské federace, k provedení vojenské operace. „Nyní z toho metodicky obviňují nás. Vytýkají nám naše analýzy,“ prozradil zdroj. „Nikdo nevěděl, že taková válka bude - všem to bylo zatajeno,“ doplnil vzápětí.

Whistleblower připustil, že v Rusku vznikají analýzy pro hypotetické scénáře. „Je vám řečeno, že nemáte klást důraz na detaily, takže chápete, že smyslem reportu je, aby si to nějaký úředník mohl odškrtnout. Závěry analýzy musí být pro Rusko pozitivní,“ vysvětlil s tím, že v opačném případě je dotyčný následně zpovídán, proč neodvádí dobrou práci.

Válka na Ukrajině je příkladem toho, kdy se hypotetická situace změní v realitu a analýza je k ničemu. „Kvůli tomu nemáme žádnou odpověď na sankce. Nikdo nevěděl, že taková válka bude, takže se na ty sankce nikdo nepřipravil,“ podotkl analytik.

Blitzkrieg nevyšel, ruské ztráty se počítají na tisíce vojáků

„Náš blitzkrieg (blesková válka) se totálně zhroutil,“ připustil zdroj a naznačil, že plánem bylo rychlé zadržení prezidenta Volodymyra Zelenského. Jeho odstranění by podle něj momentálně ani nic neřešilo. „Nově vytvořená (loutková) vláda by byla svržena do deseti minut po našem odchodu,“ konstatoval. Z kapacitních důvodů rovněž vyloučil možnou okupaci Ukrajiny.

Ze dvou důvodů dle pracovníka FSB nedojde ani k všeobecné mobilizaci. Vedla by totiž ke zhoršení vnitřní situace Ruska, politické, ekonomické i sociální. Armádní logistika je zároveň přetížená už nyní.

Zdroj se vyjádřil také k ruským vojenským ztrátám, skutečná čísla prý nikdo nezná. Informace byly k dispozici jen v prvních dvou dnech. „Celkový počet mrtvých je určitě v tisících, možná 10 000, možná 5 000, nebo možná jen 2 000. Ale ani na našem velení to nikdo neví. Pravděpodobně je to blízko k 10 000 zabitých ruských vojáků,“ prozradil.

"Nikdo neví, jaká je skutečnost. První dva dny byly nějaké informace, ale teď nikdo neví, co se na Ukrajině děje. Ztratili jsme kontakt s hlavními divizemi," dodal.

Jsme v pozici jako nacisté před koncem války, tvrdí zdroj

K rozuzlení situace na Ukrajině musí dle analytika dojít do června, protože „tou dobou už v zemi nebude žádná ekonomika“. „Rusko zkrátka a dobře nemá východisko. Neexistují žádné varianty možného vítězství, pouze možných proher,“ uvedl.

„Nevím, kdo přišel s ‚bleskovou válkou na Ukrajině‘. Kdybychom (před začátkem) dostali všechny reálné vstupy, minimálně bychom poukázali na to, že původní plán je sporný a že je třeba mnohé přehodnotit. Opravdu mnohé. Teď jsme v tom až po uši a nevíme co dělat,“ pokračoval zdroj.

Tajné služby údajně nadále dělají všechno pro to, aby dokázaly, že Ukrajina tajně vyráběla jaderné zbraně. „Nemůžeme si jen tak vymýšlet důkazy o existenci specialistů a uranu. Ukrajina má tunu ochuzeného izotopu 238 - to nic není. Výrobní cyklus je takový, že to nelze dělat tajně. Špinavou bombu zkrátka nelze vyrobit v utajení,“ napsal. Současnou ruskou pozici pak přirovnal k pozici nacistického Německa v letech 1943-44. „Jenže pro nás je tahle pozice na Ukrajině startovní,“ poznamenal.

Putin nestiskne červené tlačítko, je přesvědčen analytik

Analytik se vyjádřil i k další často zmiňované hrozbě. Ačkoliv nevyloučil možnost lokálního jaderného úderu, nejspíš na Ukrajině, s cílem vyděsit i západní společenství, jadernou válku spíše neočekává.

„Jsem cynický, a tak nevěřím, že Putin stiskne červené tlačítko a zničí celý svět,“ uvedl a zmínil, že ani žádné takové tlačítko vlastně neexistuje, do procesu je prý zapojeno více lidí. „Nejsem si jist, zda systém funguje podle deklarovaných údajů. Kromě toho se plutonium (v hlavicích) musí každých 10 let měnit,“ konstatoval.

Zdroj také nevěří, že by se Putin obětoval, když si k tělu momentálně nepouští ani nejbližší ministry a poradce. „Jestli je to kvůli strachu z COVIDu nebo z možného atentátu, je vedlejší. Pokud se Putin bojí, aby pustil do své blízkosti nejdůvěryhodnější lidi, jak by se mohl rozhodnout zničit sám sebe a své nejdražší?“ položil na závěr řečnickou otázku.