Váznoucí ruský postup na Ukrajině by mohl přejít v krvavý pat, míní analytici

Podle deníku The New York Times se na Západě rodí konsenzus, že konflikt po 25 dnech přechází do krvavé patové situace.

List upozorňuje na sobotní analýzu washingtonského ústavu pro válečná studia (Institute for the Study of War, ISW), která uvádí, že na různých místech Ukrajiny vznikají podmínky pro zamrznutí konfliktu. Následovat by prý mohla "velmi násilná a krvavá" fáze války, která může trvat i měsíce.

Západní činitelé už několik dní uvádějí, že postup ruských jednotek se za tvrdého ukrajinského odporu v podstatě zastavil, s výjimkou jistých zisků na východě včetně pokračujícího dobývání Mariupolu. Vývoj na jiných místech ovšem podle nich Rusy nutí ke změně taktiky a hledání dodatečných sil, nad rámec těch, které se před invazí shromáždily podél ukrajinských hranic s Ruskem a Běloruskem.

"Jsou zablokovaní, protože jim dochází možnosti," řekl dnes televizi Sky News bývalý šéf britské vojenské rozvědky Philip Osborn. Rusové jsou podle něj "dost demoralizovaní" vzhledem k tomu, jak nedostatečné se ukázalo být jejich plánování. "Teď jim zbývá vystupňovat hrubou sílu, aby vyvinuli tlak na ukrajinskou vládu," dodal.

Podle dnešního hlášení britského ministerstva obrany už nyní ruská armáda zesílila ostřelování městských lokalit, aniž by při tom rozlišovala mezi vojenskými a civilními cíli. "Je pravděpodobné, že Rusko bude nadále využívat svou velkou palebnou sílu na podporu útoků na městské oblasti ve snaze omezit své již nyní značné ztráty za cenu dalších civilních obětí," dodává Londýn.

Tento scénář už řadu dní zažívá přístav Mariupol na jihovýchodě Ukrajiny, odkud byly o víkendu hlášeny další exploze a postup Rusů směrem k centru města. Analýza ISW uvádí, že ruské jednotky pravděpodobně Mariupol do několika týdnů ovládnou nebo jej donutí ke kapitulaci. Vzhledem ke ztrátám, které jim způsobují ukrajinští obránci, je ale možné, že to nepovede k uvolnění sil v dostatečném počtu pro oživení širšího ruského tažení, dodávají autoři.

Také se domnívají, že Rusové nejspíše upustili od plánu obklíčit podobným způsobem Kyjev nebo spustit v brzké době útok na hlavní město. Místo toho se prý snaží zaujmout pozice, z nichž by mohlo jejich dělostřelectvo ostřelovat centrum metropole, a zřejmě se připravují na jeho rozsáhlejší bombardování.

"Ruské síly se zakopávají kolem okrajů Kyjeva i jinde, snaží se konsolidovat politickou kontrolu nad oblastmi, které okupují, doplňují zásoby a pokouší se posílit jednotky ve statických pozicích, a celkově začínají vytvářet podmínky pro to, aby na neurčito zachovali přibližně své stávající předsunuté pozice," uvádí analytici ISW.