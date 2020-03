Velvyslanec USA v Británii: Čína lhala ohledně původu a šíření koronaviru

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Čína zatajovala informace o původu a šíření koronaviru na svém území a následně mezinárodním expertům poskytovala pouze selektivní a zavádějící zprávy. Pokud by se Peking zachoval tak, jak měl, mohlo by být mnoho místních obyvatel i velká část světa ušetřena nejhorších dopadů současné pandemie nemoci COVID-19. V deníku The Times to dnes napsal velvyslanec Spojených států v Británii Robert Wood Johnson.