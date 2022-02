Z Ukrajiny uprchlo kvůli ruské invazi zřejmě přes 120.000 lidí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Z Ukrajiny do Polska uprchlo od začátku ruské invaze tento týden už zhruba 100.000 lidí. Podle agentury Reuters to dnes novinářům řekl náměstek polského ministra vnitra Pawel Szefernaker. Zástupkyně vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Kelly Clementsová v rozhovoru se CNN v noci na dnešek uvedla, že válka z Ukrajiny vyhnala tento týden do okolních zemí už přes 120.000 lidí, nejvíce právě do Polska.