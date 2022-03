Za nepovolené natáčení ukrajinských ozbrojených sil a vojenské pomoci hrozí tresty

Za šíření informací o přepravě mezinárodní vojenské pomoci Ukrajině - pokud takovou informaci nezveřejnil ukrajinský generální štáb či nevydal písemné povolení k jejímu zveřejnění - hrozí nově až pět let vězení. Ukrajina už měsíc čelí ruské vojenské agresi, cílem útoků už se stala i místa na západě země, přes která zřejmě proudí západní vojenská a další pomoc.

Za šíření informací o vojenských přesunech či postavení ozbrojených sil hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi. A až 12 let v případě, že se uvedeného jednání dopustí skupina osob po předchozí domluvě či s cílem předat tyto informace cizímu státu dopouštějícímu se agrese proti Ukrajině.

Ukrajinský parlament podle listu také přijal návrh zákona, který hrozí až sedmi lety vězení a zabavením majetku za použití humanitární pomoci k jinému než původně zamýšlenému účelu během válečného stavu, a to kvůli zisku či vlastnímu obohacení. V případě opakovaného zneužití pomoci, anebo po předběžné dohodě skupiny osob, anebo v případě zneužití pomoci veřejným činitelem se sazba posouvá na deset let. A na 12 let, pokud čin spáchala organizovaná skupina osob ve zvláště velkém rozsahu.

Před třemi dny při ruském ostřelování obchodního centra a obytných budov v severní části Kyjeva přišlo o život osm lidí. Ukrajinské velení se podle BBC domnívá, že obchodní centrum Retroville se stalo terčem ruského útoku proto, že se na sociální sítě dostaly informace o přesunu vojenské techniky okolo centra: "Proč byl Retroville v Kyjevě zničen? Někdo nafotil přesun techniky ozbrojených sil Ukrajiny ze svého okna. O osudu autora nic nevíme, ale o osudu onoho okna víme vše. Už neexistuje. Nefoť techniku ozbrojených sil a nevyprávěj o přesunech. Toto pravidlo zachraňuje životy!"

Ruské ministerstvo obrany tvrdilo, že zasáhlo vojenský cíl, baterii ukrajinských raketometů a sklad munice v nefungujícím obchodním centru, jak uvedl mluvčí Igor Konašenkov. Podle jeho verze se ukrajinští "nacionalisté" kryli obytnými budovami a ostřelovali z raketometů ruské jednotky, než ruská rozvědka zjistila souřadnice pozic raketometů a skladu raket.

Ve válečných podmínkách nebylo možné tato tvrzení nezávisle ověřit.